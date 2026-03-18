Thiago Medina confesó que mantiene encuentros íntimos con Daniela Celis pese a la separación: "Somos humanos..."

Después del accidente en moto que sufrió Thiago Medina, el ex "Gran Hermano" y Daniela Celis decidieron volver a convivir por la crianza de sus gemelas Laia y Aimé. Aunque en varias oportunidades descartaron una reconciliación, recientes declaraciones de la influencer sobre el tamaño de su ex dejaron entrever que la chispa entre ellos no se apagó. En ese contexto, el joven sorprendió al contar que aún mantiene encuentros íntimos con la madre de sus hijas.

En la última emisión de "Que alguien le avise", el programa de streaming de La Casa, Nacho Castañares le consultó a los presentes si se puede ser amigo de una expareja. Firme, Medina respondió: "Sí, se puede ser amigo de tu ex. Yo soy amigo de la madre de mis hijas".

Luego, profundizó sobre la dinámica que llevan puertas adentro y dio detalles de la convivencia actual. "Nosotros estamos conviviendo, pero estamos en habitaciones separadas", explicó, marcando que no retomaron el vínculo formal.

Sin embargo, al ser consultado sobre la intimidad, Thiago no esquivó la pregunta y dejó una frase que llamó la atención. "No, no dormimos juntos, nada, ni cucharita, nada. Capaz que una que otra vez. Somos humanos", lanzó, dejando entrever que los encuentros íntimos con Daniela siguen ocurriendo.

Daniela Celis y Thiago Medina se conocieron en "Gran Hermano".

Sus dichos no pasaron inadvertidos y generaron revuelo entre los seguidores de la pareja, que desde hace tiempo especulan con una posible reconciliación. Por ahora, mantienen un vínculo cercano, mientras crecen las dudas sobre qué pasará entre ellos.