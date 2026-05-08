Pampita se refirió a la posibilidad de volver a enamorarse tras separarse de Martín Pepa: "No me inventen cosas porque..."

A pocas semanas de que se conociera su separación de Martín Pepa, Pampita rompió el silencio y habló por primera vez sobre el final de la relación. Desde su auto y rodeada por cronistas, la modelo confirmó la ruptura con una frase directa: "Estoy separada". Sin embargo, buscó rápidamente desactivar cualquier versión escandalosa alrededor del tema.

"No tengo la necesidad de dar explicaciones, no ensucien nada porque no es así. Martín es un amor de persona, yo lo adoro, mi familia y mis amigos también. No puede ser más bueno. No inventen cosas que no son", expresó. En la misma línea, explicó cuál fue uno de los principales obstáculos de la pareja: "Es algo importante. La distancia no la podemos negar, pero está todo bien. La mejor".

Pampita confirmó su separación de Martín Pepa.

Lejos de mostrarse resentida, Pampita eligió destacar lo bueno de la historia compartida con Pepa. "Es parte de la vida. En el amor entrego todo, nada es tiempo perdido. La pasé muy lindo", aseguró con cierta nostalgia. Además, resaltó el sostén afectivo que tiene en este momento personal: "Tengo mucho amor en mi vida: tengo amigos maravillosos, mi familia que siempre está y mis hijos, que son maravillosos".

Sobre Martín, volvió a remarcar que la separación fue en buenos términos: "Martín es divino, generoso. Todos lo amamos y está todo bien entre nosotros. Vamos a seguir siendo amigos. No hay nada malo que haya pasado. Nada es un fracaso: el tiempo vivido y los buenos recuerdos nunca son algo de lo que me arrepienta", sostuvo. Incluso reconoció que el vínculo le dejó un aprendizaje: "Aprendí a querer y amar a distancia. Nunca había vivido una relación así".

Por último, la conductora habló de su presente sentimental: "No estoy para conocer a nadie, ni mucho menos. Todavía no. No sé cuándo me sentiré lista", afirmó. También desmintió rumores de romance con Cochito López: "Lo dicen para que me enoje, llame al programa y les dé rating, pero este era un momento mío, familiar. No me inventen cosas porque no estoy para conocer a nadie". A modo de cierre, reflexionó sobre el esfuerzo que hicieron como pareja: "Le pusimos toda la voluntad del mundo. Cualquier persona que haya tenido una relación a distancia sabe que uno le pone todo el amor, pero igualmente sigue siendo difícil".