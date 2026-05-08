Marley y Flor Peña contra los Martín Fierro de TV Abierta: el ácido reclamo por las nominaciones y el dardo para Santiago del Moro

La televisión argentina atraviesa un clima de tensión total tras conocerse las listas de los premios más importantes del espectáculo. La noticia generó un impacto total al escucharse las declaraciones cruzadas entre Flor Peña y Marley en uno de los principales canales de streaming, quienes cuestionaron abiertamente los criterios de selección de los ternados al Martín Fierro de TV Abierta 2026. Con el humor picante que los caracteriza, los protagonistas no ocultaron su malestar por los nombres que aparecen -y los que faltan- en las categorías que se premiarán próximamente en la gran gala anual de la industria.

El conflicto estalló en pleno vivo durante la emisión de "El show del verano", el ciclo que Marley y Flor Peña encabezan para la señal de Luzu TV. Mientras analizaban las nominaciones a mejor conducción, la dupla comenzó a desmenuzar las listas oficiales y notó que el histórico animador no figuraba en ninguna de las ternas estelares. Lo que comenzó como una charla casual sobre la temporada de premios derivó en una crítica directa hacia la organización de los Martín Fierro, señalando una supuesta falta de paridad y una preferencia marcada hacia ciertas figuras que hoy lideran el rating.

Marley y Flor Peña contra los Premios Martín Fierro de TV abierta.

La charla cobró temperatura cuando la actriz lanzó la primera pregunta punzante consultando sobre "¿quién está nominado a mejor conductor?", lo que dio pie a una respuesta inmediata y algo resignada de su compañero. "A Del Moro lo ponen siempre", disparó Marley, dejando entrever un cansancio por la recurrencia sistemática del presentador de "Gran Hermano Generación Dorada" en los rubros principales. La ironía de Peña no se hizo esperar al notar el contraste en la cantidad de ternados, remarcando con asombro que "hay como 14 nominados a mejor conducción y vos no estás en ninguna", a pesar de la vigencia del rubro viajes en la pantalla.

El análisis continuó con una observación técnica sobre cómo se armaron las ternas femeninas frente a las masculinas en esta edición. Según el propio Marley, la disparidad es evidente porque "de las mujeres pusieron a todas las conductoras que hay en la terna", sugiriendo que para el rubro de los varones se aplicó un filtro mucho más selectivo y polémico. El momento más explosivo llegó con la risa sarcástica de Flor Peña, quien disparó un dardo venenoso al preguntarse en voz alta si acaso "¿hay pocos nominados varones para que se lo gane Del Moro?", sugiriendo una supuesta estrategia para allanarle el camino al trofeo a la estrella de la competencia.

Finalmente, el arrollador ida y vuelta entre los conductores dejó en claro que la interna por la estatuilla más deseada está más viva que nunca. Lo sucedido en el programa de streaming marca un precedente sobre cómo las figuras más importantes de la televisión se animan a cuestionar el criterio de los socios de la entidad y los supuestos favoritismos que rodean a la premiación. El fenómeno de este cruce apenas comienza, y resta ver si habrá alguna respuesta oficial por parte de Santiago del Moro o de la organización antes de que se enciendan las luces de la alfombra roja.