Marley le hizo una fuerte promesa a Florencia Peña por viajar tanto: los detalles

Marley está recorriendo el mundo una vez más. El conductor sigue viajando para sumar nuevas aventuras a "Por el mundo", tras pasar por Estados Unidos para entrevistar a Meryl Streep y Anne Hathaway. En medio de esa travesía, le hizo una promesa contundente a Florencia Peña, su compañera en "El Show del Verano" de Luzu TV. A pesar de la distancia y la diferencia horaria, el papá de Mirko y Milenka se comprometió en cumplir con sus obligaciones para no dejar sola a su compañera.

Según La Pavada de Diario Crónica, ayer Marley hizo escala en Etiopía en su largo viaje a Beijing. Viajó con Sofi Martínez, todo pagado por compañías de autos eléctricos. Aprovechará para grabar programas de "Por el mundo" mostrando cómo se fabrican esos vehículos. Se verán los domingos por Telefe. En medio de ese ajetreo, el conductor le prometió a Flor Peña que saldría en vivo por Luzu TV. El detalle no es menor: Marley se queda en China hasta el 1° de mayo. La conexión en vivo será todo un desafío técnico.

Marley y Florencia Peña debutaron en el streaming de Luzu TV en enero de 2026 con "El Show del Verano". El ciclo nació como una apuesta fuerte de Nico Occhiato para la temporada.

El éxito fue tal que pasó de ser un especial semanal a una tira diaria de lunes a viernes de 12:30 a 13:30 hs. La química entre la dupla, el humor espontáneo y las anécdotas personales sostienen el programa. Ahora, con Marley del otro lado del mundo, la promesa de una aparición en vivo suma un condimento extra para los fans del streaming.

Por estar en China, Marley se perderá eventos importantes como el "Martín Fierro de la moda, que ayer filmaban con Gabriel Rocca en el Four Seasons. Pero prioriza el material nuevo. Ya se vieron en "Por el mundo" las entrevistas a Meryl Streep y Anne Hathaway, más el desfile y La Reini en la casa de Frida Kahlo

Mientras tanto, Flor espera el llamado de su compañero. La promesa está hecha. Resta saber si la tecnología acompañará. Pero si Marley promete, cumple. Y el streaming, atento.