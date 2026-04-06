Marley, mano a mano con Meryl Streep y Anne Hathaway: cuándo se estrena la entrevista en Telefe

Marley viajó hasta México junto a Sofía "La Reini" Gonet para entrevistar a Meryl Streep y Anne Hathaway. El encuentro se dio en la previa del lanzamiento de "El Diablo Viste a la Moda 2", la secuela de la icónica película que protagonizaron en el año 2006 y que todavía sigue vigente en la cultura pop. Ahora se supo cuándo va a emitirse la entrevista en la pantalla de Telefe, que promete ser uno de los contenidos más fuertes de la televisión en las próximas semanas.

Tal como anticipó La Pavada del Diario Crónica, Flor Peña grabó el especial con "Las chicas de la culpa" que sale el domingo a las 21 por El Trece, en una apuesta fuerte del canal para el prime time. En ese marco, esperan que la actriz cuente detalles del trío que armó en cama King con el ex "GH" Santiago Almeyda y una tercera. En una propuesta que mezcla humor, confesiones y actualidad.

Además, este miércoles Peña reemplaza a Julieta Díaz en "Las hijas" junto a Pilar Gamboa y Soledad Villamil, en una movida que también suma visibilidad a su presente laboral. Y con Marley en Luzu TV y "El show del verano", Flor va a ritmo de zarpe justo para el streaming, consolidando su presencia en distintos formatos y plataformas con proyectos simultáneos.

Por su parte, Marley entrevistó a Meryl Streep y Anne Hathaway, y viajó con La Reini para vender DF. La primera parte de la nota sale en "Por el mundo" el 19 de abril y la segunda el 26 del mismo mes, en dos emisiones que ya generan expectativa. Con este material, el conductor apuesta a reforzar el perfil internacional del ciclo y captar la atención del público con figuras de primer nivel.