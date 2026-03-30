Sofía "La Reini" Gonet recibió una importante propuesta laboral que la acerca a figuras de Hollywood: de qué se trata

A pesar de que Sofía "La Reini" Gonet no logró quedarse con el triunfo de "MasterChef Celebrity", reality culinario que tuvo como campeón a Ian Lucas, el paso de la influencer por Telefe le abrió la puerta a una importante propuesta laboral. Su exposición en el programa y el perfil que consolidó en redes, donde muestra un estilo de vida ligado al lujo, las marcas y la gastronomía, despertó el interés para sumarla a un proyecto que combina entretenimiento y viajes, en una apuesta que puede marcar un antes y un después en su carrera.

Según información de La Pavada del Diario Crónica, el sábado a la noche viajaron Marley y la expareja de Homero Pettinato a México, en lo que representa un nuevo paso en su crecimiento profesional. El viaje no es casual: forma parte de su participación en "Por el mundo", el ciclo que conduce el papá de Mirko y Milenka, y que suele reunir a distintas figuras para recorrer destinos internacionales.

El domingo hicieron el programa de "Por el mundo", y el lunes en la casa de Frida Kahlo se realiza la presentación de "El diablo viste a la moda". A la noche, otro evento tipo fiesta, lo que deja en claro que la agenda apunta a generar contenido y presencia en encuentros de alto perfil.

El martes tiene las entrevistas con Anne Hathaway y Meryl Streep, dos figuras internacionales de primer nivel, en lo que aparece como uno de los momentos más fuertes de esta experiencia. El miércoles regresa a la Argentina, cerrando un viaje corto pero muy intenso. Para La Reini, este tipo de escenarios encaja perfecto con la identidad que viene construyendo, donde los viajes, los looks y las experiencias exclusivas son protagonistas.

Sofía "La Reini" Gonet compartió fotos desde México en sus redes. (Foto: Instagram/ @sofiagonet).

A pesar del regreso de "Por el mundo", con respecto a "Tu cara me suena" no hay nada cerrado aún, siempre mirando primero los presupuestos, por lo que ese proyecto sigue en evaluación mientras la influencer continúa ganando visibilidad y sumando oportunidades en la televisión.