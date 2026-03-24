Sofía "La Reini" Gonet y Homero Pettinato, ¿reconciliados?: el viaje a Cariló que reavivó rumores de acercamiento

A pocos días de enfrentarse con Ian Lucas en la final de "MasterChef Celebrity", Sofía "La Reini" Gonet volvió a quedar en el foco mediático, pero esta vez por su vida sentimental. A ocho meses de su escandalosa ruptura con Homero Pettinato, trascendió que los mediáticos viajaron juntos a la costa argentina y crecen las versiones de una posible reconciliación.

El dato que encendió todo surgió durante el fin de semana largo. La influencer y el integrante de Olga fueron vistos en Cariló y los rumores no tardaron en circular. La coincidencia generó ruido, sobre todo por el historial conflictivo que arrastran como pareja.

Desde el programa "SQP (América TV) pusieron en duda la versión inicial de Sofía Gonet. "Si uno va a los tapes, la puede haber escuchado decir a la Reini que se iba a Cariló con sus amigas unos días a descansar, lo cierto es que cuando uno se va a las historias de la influencer encuentra algún platito de comida, a las amigas nunca se las vio, al hotel donde está tampoco", remarcó Pía Shaw.

A ese escenario se sumó otra señal que alimentó las sospechas: de acuerdo a la periodista, en el mismo destino también habría sido visto Homero Pettinato. La coincidencia no pasó inadvertida y rápidamente se instaló la idea de una escapada compartida lejos del ruido mediático.

El posteo de Sofía "La Reini" Gonet de su viaje a Cariló. (Foto: Instagram/ @sofiagonet).

"En la nota que nos dio dijo ‘está todo bien con Homero'. Si los dos hicieron semejantes denuncias, seguir juntos me parece una toxicidad", analizó Yanina Latorre, al referirse al vínculo que mantuvieron en el pasado.

En ese contexto, el periodista Nico Peralta sumó un dato llamativo desde el entorno cercano de los mediáticos, que daría cuenta del vínculo estrecho que aún mantienen pese a la separación. Según indicó, una vecina del comediante habría revelado: "Vivo en el mismo edificio que Homero y me cruzo más veces a la Reini en el ascensor que al encargado".

Sofía "La Reini" Gonet y Homero Pettinato estuvieron seis meses en pareja.

Aunque no hubo confirmación oficial, los indicios siguen sumando capítulos a una historia que parece lejos de cerrarse. Por ahora, las coincidencias y los testimonios del entorno alimentan la versión de un acercamiento y generan expectativa entre sus seguidores.