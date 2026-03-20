Ian Lucas reveló qué hará con el millonario premio que ganó en "MasterChef Celebrity": "Lo voy a donar..."

El mundo del espectáculo sigue revolucionado tras la gran final de "MasterChef Celebrity" (Telefe), el reality de cocina más visto de la televisión argentina. Su reciente ganador, Ian Lucas dio declaraciones inéditas en el vivo de "Imbatibles" (lunes a viernes a las 14 horas por Crónica TV) con Melina Fleiderman y el "Rulo" Schijman. El joven influencer, que se impuso en un duelo exigente contra Sofía "La Reini" Gonet, habló sobre el destino del premio, su futuro y más.

En un principio, los conductores le preguntaron a Ian por el significado de este triunfo en su carrera. El creador de contenido, visiblemente conmovido, recordó sus raíces en Banfield, en la zona sur del conurbano bonaerense, y cómo su abuela fue la pieza clave para el plato que lo llevó a la victoria. Con una madurez que sorprendió a la mesa de Melina Fleiderman y el "Rulo" Schijman, el invitado destacó que su mayor orgullo no es la fama, sino haber podido ayudar a su familia a salir del barrio y verlos en una posición mejor.

Ian Lucas reveló el destino de los 50 millones de peso que ganó "MasterChef Celebrity".

Sin dudas, el momento más fuerte de la entrevista fue cuando el ganador reveló qué hará con el premio de 50 millones de pesos: "El premio fue algo simbólico, un objetivo personal mío, pero lo económico no va a ser para mí. Así como llega, se va. Lo voy a grabar y lo voy a mostrar. Una mitad se va a un lugar y la otra a otro lugar; ya se van a enterar", adelantó.

"Él re contra quería ir a MasterChef y no solo fue, sino que ganó. Es el campeón", destacó "Rulo" Schijman, contento por su amigo.

Ian Lucas junto a su abuela tras ganar "MasterChef Celebrity".

En otro tramo de la nota, Ian Lucas repasó su infancia, cuando cuidaba a su hermano menor, Teo, porque sus padres trabajaban. Esto hizo que el youtuber tuviera un conocimiento básico en cocina, que impulsó su desempeño en el reality conducido por Wanda Nara. "Me tocó ser grande de muy chiquito. Siempre me di maña desde muy chico cocinando; después me tocó a los 17/18 vivir solo, y también cocinaba porque no me quedaba otra. Aprendí a resolver con condimentos, con cualquier cosa. Siento que algo que me llevó a ganar es aprender a resolver en el momento", reflexionó.

"La versión que entró a MasterChef es una completamente alejada del ambiente, como mucho más inocente. Siento que estos seis meses crecí como tres años en lo que es no solo el ambiente de la televisión, sino en mí como persona. Aprendí muchas cosas", afirmó el youtuber.

Ian Lucas junto a su familia tras ganar "MasterChef Celebrity".

Consultado por sueños que le quedan pendientes, respondió sin dudarlo: "Seguir en la tele, haciendo proyectos de este estilo, aptos para todo público. Me encantaría porque me llevo una experiencia increíble", cerró Ian Lucas, muy alegra tras su consagración en "MasterChef Celebrity Argentina 2025/26".