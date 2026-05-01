Se conoció por qué Pampita se separó de Martín Pepa y qué hay detrás del silencio: "No se bancaba..."

Lo que parecía un cuento de hadas moderno, con caballos de polo, viajes relámpago y sonrisas para las cámaras, terminó de forma abrupta. Pampita decidió ponerle un punto final a su historia con Martín Pepa. Mientras en los medios le preguntaban a su ex, Benjamín Vicuña, si siempre fue infiel, la modelo a tomar una determinación drástica para cuidar su presente familiar.

El vínculo entre la modelo y el deportista arrancó con la fuerza de un huracán. Se los vio juntos en el Teatro Colón, en salidas nocturnas por la Costanera y hasta compartieron momentos en el entorno íntimo de la modelo. Sin embargo, la realidad golpeó la puerta antes de lo previsto. Según cuentan los allegados a la conductora, el principal motivo del quiebre tiene que ver con la incompatibilidad de agendas y, sobre todo, con la exposición mediática que Pepa no terminó de digerir del todo bien.

Pampita viene de tiempos durísimos tras su escandalosa ruptura con Roberto García Moritán. Aquella separación, cargada de denuncias cruzadas y mudanzas bajo la lluvia de flashes, dejó a Carolina en una posición de mucha vulnerabilidad emocional.

Cuando apareció Martín Pepa en el radar, muchos pensaron que era el bálsamo ideal: un hombre de perfil bajo, exitoso en lo suyo y con un pasado compartido en La Pampa. Pero los tiempos de ella no son los de un soltero que vive gran parte del año en el exterior.

Otro factor clave que precipitó el final fue la presión del entorno. Carolina tiene una estructura familiar muy armada, con cuatro hijos que son su prioridad absoluta. Meter a un hombre nuevo en esa dinámica requiere un pulso de cirujano que, al parecer, esta vez no funcionó.

La modelo sintió que todavía no era el momento de formalizar algo tan estructurado y prefirió dar un paso al costado antes de que el sentimiento sea más profundo y el dolor, por consecuencia, más difícil de llevar. Según dijeron en "Intrusos", "Pampita no se bancaría la distancia".

En la entrega de los Martín Fierro de la Moda le consultaron si estaba enamorada, y la modelo fue contundente: "Siempre estoy enamorada de la vida", lo que fue, a todas luces, una confirmación de su soltería.

En el medio de este revuelo, los fantasmas del pasado siempre vuelven. La mención a Benjamín Vicuña en una entrevista reciente, donde lo apuraron con preguntas sobre su historial de infidelidades, no ayudó a calmar las aguas. Pampita intenta despegarse de esos dramas de antaño, pero el archivo periodístico la persigue como una sombra. Cada vez que ella intenta rearmar su vida amorosa, el público y la prensa comparan a sus nuevas parejas con los hombres que marcaron su pasado.

Si analizamos los hechos con frialdad, lo de Pampita y Pepa suena a un "amor de verano" que se adelantó al calendario. Ella es una mujer que ama estar enamorada, que apuesta todo al corazón y que no sabe andar con grises. Cuando siente que algo no fluye al cien por ciento, prefiere cortar por lo sano. No quiere más escándalos ni tapas de revista por motivos tristes; ya tuvo suficiente con las desprolijidades de Moritán.

Hoy la realidad la encuentra enfocada en su trabajo, con contratos importantes en el exterior y el cuidado de sus hijos. El polo quedó atrás, al menos por ahora. Los testigos de esta breve relación aseguran que entre ellos quedó todo bien, sin facturas pendientes ni terceros en discordia, simplemente un choque de realidades que no pudieron encajar. Es el precio de ser una de las mujeres más famosas del país: el amor, a veces, se asfixia bajo tanta mirada ajena.

Pese al hermetismo de sus protagonistas, una fuente muy cercana al polista deslizó una frase que deja abierta la puerta a muchas especulaciones sobre lo que realmente pasó en esa última charla privada: "Él quería otra cosa, ella no estaba lista para volver a confiar del todo porque en el fondo sabía que..."