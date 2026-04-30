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FARÁNDULA

Las conductoras de Crónica deslumbran con looks total black, el estilo infalible que arrasa en 2026

Sofía Monachelli, Amalia Díaz Guiñazú, Vero Franco y Rochi Grimaldi apostaron por una estética elegante, versátil y súper chic que se adapta a cualquier ocasión con impronta moderna. ¡Mirá las imágenes, en la nota!

Los looks de las celebridades vuelven a imponer tendencias con elecciones que combinan estilo y personalidad. Esta vez, las conductoras de Crónica coincidieron en una apuesta segura: el total black. Ideas sofisticadas, impronta moderna y una paleta que se reinventa a través de texturas y siluetas.

Sofía Monachelli

Sofía Monachelli eligió una combinación canchera y urbana. Camisa con brillo sutil, pantalón al cuerpo y botas con plataforma que suman actitud. El conjunto estiliza la figura y transmite seguridad. Un look versátil que funciona tanto en pantalla como fuera de ella.

Amalia Díaz Guiñazú

Amalia Díaz Guiñazú apostó por un vestido corto con detalles que elevan la propuesta. El diseño se ajusta al cuerpo y suma una abertura que aporta movimiento. El cinturón con brillo marca la silueta y agrega un toque glam. Una elección elegante con impronta nocturna.

Vero Franco

Vero Franco optó por un traje sastrero de líneas amplias que mezcla estructura y comodidad. Blazer, chaleco y pantalón en clave monocromática que proyectan sofisticación. El estilismo juega con proporciones y logra un equilibrio moderno. Ideal para un outfit con presencia.

Rochi Grimaldi

Rochi Grimaldi se inclinó por una versión más clásica y atemporal. Blazer de corte limpio sobre prendas básicas que refuerzan la simpleza. La elección apuesta a la elegancia sin esfuerzo y confirma la versatilidad del negro en cualquier contexto.

Así, entre tendencias, ideas y apuestas fashion, el total black se consolida como un infaltable del guardarropa. Un estilo eterno, adaptable y sofisticado que sigue marcando el pulso de la moda en el otoño 2026.

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