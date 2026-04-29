Lorena Toso y Liliana Caruso imponen su estilo en la pantalla de Crónica TV

La imagen en la pantalla de Crónica se consolida como una herramienta de comunicación fundamental, donde cada elección de vestuario busca proyectar equilibrio y profesionalismo. En un contexto nacional marcado por el conflicto social y los constantes reclamos económicos que dominan la agenda, Liliana Caruso y Lorena Toso la moda para construir una identidad sólida frente al vivo. Mientras las placas rojas actualizan la realidad del país, la estética cuidada de las figuras de la señal ofrece una narrativa visual de seguridad y vanguardia.

Lorena Toso: la elegancia del "total black" por Citrino

Para su reciente aparición frente a cámara, Lorena Toso apostó por un clásico imbatible que resalta su silueta con sofisticación. La periodista lució un vestido midi de punto con cuello alto en color negro de la firma Citrino, una prenda versátil que combina sobriedad y tendencia.

Liliana Caruso: volumen y frescura con Touch Woman

Por otro lado, Liliana Caruso se inclinó por una propuesta que destaca por su luminosidad y detalles de diseño. La conductora eligió una blusa en tono verde lima de Touch Woman, caracterizada por sus mangas abullonadas que aportan dinamismo al outfit

Tanto Lorena Toso como Liliana Caruso confirman que, incluso en los momentos de mayor intensidad informativa, la elección del vestuario es clave para comunicar con sello propio en Crónica TV.



