Liliana Caruso se llevó todas las miradas con un look colorido en la tarde de Crónica TV

Con el inicio del otoño, la pantalla de Crónica TV se renueva con apuestas que fusionan la autoridad periodística con las últimas tendencias. Mientras la actualidad informativa marca un ritmo de conflicto permanente en el estudio, Liliana Caruso logra despegarse de la tensión con elecciones de vestuario que son pura inspiración para los días frescos. Entre primicias y noticias de último momento, la periodista impone su sello personal con diseños que resaltan su seguridad frente a cámara.

El estilo sastrero de Liliana Caruso

Para una nueva jornada de aire, Liliana Caruso reafirmó su perfil sofisticado con un conjunto de la firma Adrilen Moda. La conductora lució un chaleco sastrero largo en tono arena, una de las piezas más buscadas de la temporada, sobre una musculosa de punto en color gris cemento. Lo complementó con un pantalón tipo cargo en verde militar, logrando un equilibrio perfecto entre lo formal y lo funcional para la dinámica del vivo.

Bajo el estilismo de Looky Arte, el outfit se completó con sandalias de estampa reptil y accesorios minimalistas que aportaron la luminosidad justa para el estudio. Con su habitual calidez y profesionalismo, la periodista demostró que el vestuario es un aliado fundamental para comunicar con personalidad en la pantalla de las placas rojas.

Liliana Caruso confirma que, en este inicio de otoño, los tonos neutros y las líneas limpias siguen siendo la opción ganadora para informar con estilo. ¿Qué te parece esta propuesta de Liliana para encarar la tarde informativa?