Liliana Caruso y Carlos Stroker imponen los tonos tierra como tendencia absoluta en Crónica TV

En la pantalla de Crónica TV, la intensidad informativa no da respiro y el estilo acompaña cada segmento del vivo. Mientras la realidad del país marca un ritmo de conflicto permanente en el estudio, Liliana Caruso y Carlos Stroker logran despegarse de la tensión con elecciones de vestuario que son pura inspiración para esta temporada. Entre noticias de último momento y primicias, los periodistas imponen su sello personal con diseños que resaltan su autoridad frente a cámara.

La elegancia rústica de Liliana Caruso

Para una nueva jornada de aire, Liliana Caruso apostó por la calidez de los tonos arena. Lució una blusa de mangas abullonadas con delicados bordados frontales, complementada con un pantalón sastrero de tiro alto en color manteca de la firma Citrino. El detalle del cinturón de cuero en tono suela de Hay que ser fuerte y el calzado con estampa de reptil cerraron un look otoñal impecable. Bajo el maquillaje de Mila Marzi, la conductora reafirmó su perfil como una de las figuras con más estilo de la tarde.

El porte clásico de Carlos Stroker

Por su parte, Carlos Stroker optó por un estilo sobrio y funcional que nunca falla para el formato informativo. Vistió un ambo de corte moderno en color negro, combinado con una camisa celeste claro que aporta la luminosidad justa para el estudio. El periodista mantiene una imagen prolija y profesional que se alinea perfectamente con la estética del canal de las placas rojas.

Liliana Caruso y Carlos Stroker confirman que, en este inicio de otoño, el vestuario sigue siendo un aliado fundamental para comunicar con seguridad en el vivo.

¿Cuál de estas dos propuestas de temporada sentís que va más con tu estilo?