Ricky Martin vivió un horrible momento durante un show: pánico y ataque con gas lacrimógeno

Ricky Martin sufrió un violento episodio durante un recital en Montenegro cuando un desconocido arrojó gas lacrimógeno cerca del escenario. El ataque obligó a interrumpir el show por varios minutos, generó caos entre los fans y derivó en una rápida intervención policial. Sin embargo, lejos de bajarse definitivamente, el artista, que recientemente reversionó su clásico "Vuelve" junto a Tini Stoessel, tomó una decisión que sorprendió a todos.

El artista puertorriqueño vivió un momento de máxima tensión durante uno de sus shows en Montenegro, cuando una persona arrojó gas lacrimógeno cerca del escenario y obligó a interrumpir abruptamente el recital. El episodio ocurrió en medio del inicio de la etapa europea de su gira Ricky Martin Live 2026, en un evento realizado por los festejos de los 20 años de independencia del país balcánico. Lo que hasta ese momento era una verdadera fiesta de música y baile se transformó por algunos minutos en una escena de caos y preocupación.

Apenas comenzó la confusión entre el público, el cantante y todo su equipo abandonaron rápidamente el escenario por razones de seguridad mientras efectivos policiales y personal de emergencia intervenían para controlar la situación. Según relataron testigos presentes, muchas personas comenzaron a alejarse del sector afectado mientras otras recibían asistencia médica por irritación en los ojos y dificultades para respirar producto del gas.

Minutos después del incidente, las autoridades locales lograron contener la situación y evitaron que el episodio pasara a mayores. Horas más tarde, el entorno del artista difundió un comunicado oficial a través de su publicista, Róndine Alcalá, donde llevaron tranquilidad a los fanáticos y explicaron lo sucedido. "Como medida preventiva, Ricky Martin y todo su equipo abandonaron inmediatamente el escenario mientras el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para garantizar la seguridad de los presentes", expresaron.

El comunicado también reveló que, pese a que algunas personas de su entorno recomendaron suspender definitivamente el espectáculo, el cantante tomó la decisión de regresar al escenario una vez que las autoridades confirmaron que el lugar era seguro. "Ricky Martin decidió retomar el concierto para cumplir con su compromiso con sus fans", señalaron desde su equipo. La decisión fue recibida con entusiasmo por el público.

Cuando volvió al escenario, Ricky Martin fue ovacionado y retomó el recital con total normalidad, manteniendo la energía y cercanía que lo caracterizan desde hace décadas. Hasta el momento, las autoridades de Montenegro no informaron quién fue el responsable del ataque ni cuáles habrían sido las motivaciones.

Este episodio, por un lado, expone la fragilidad de los eventos masivos, incluso en países con fuerte presencia policial. Por otro, muestra la entereza de un artista que, lejos de asustarse, priorizó el vínculo con su público por encima del miedo.

En un contexto donde muchos recitales se cancelan por cualquier imprevisto, la decisión de Ricky Martin de volver al escenario la misma noche no es menor: habla de un tipo que entiende que su público viajó, pagó y esperó. Claro que la seguridad siempre va primero, pero su gesto generó una ola de respeto en las redes sociales. Queda ahora que la Justicia local aclare quién estuvo detrás del ataque y por qué. Mientras tanto, el cantante sigue de gira, y sus fans, más fieles que nunca.