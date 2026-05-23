Horóscopo: los signos más perezosos del zodíaco

¿Te pasa que naciste con el destino escrito en las estrellas pero el manual de instrucciones vino con la página arrancada? El horóscopo no miente: hay energías planetarias que empujan al fuego y otras que te clavan directo al colchón. Hoy hablamos de los que arrastran las zapatillas por casa, esos que confunden el sillón con una extensión del cuerpo. Pero ojo, porque mientras unos se caen de sueño, otros andan como locos descosidos: lejos de los signos más hiperactivos y también la lista de los signos que son adictos al trabajo (Capricornio, Virgo, Escorpio) están los más perezosos del zodíaco.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Tauro no es vago, es que tiene una relación metafísica con la inercia. Si algo no implica levantarse del lugar donde está cómodo, ni lo sueñes. Su cuerpo percibe cualquier actividad como una amenaza a su homeostasis felina. ¿El motivo? La Luna en su carta natal lo vuelve sensible a las texturas, las mantas y la digestión lenta. La fiaca le pega cuando siente que el esfuerzo no tiene recompensa sensorial inmediata. Consejo: atalo a una rutina con premios táctiles. Cafecito de por medio, una buena música de fondo, y se mueve. Pero jamás le pidas que corra.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

La pereza de Cáncer viene con moño de nostalgia. No es que no quiera hacer cosas, es que se queda pegado mirando una foto vieja o revolviendo cajones que no toca hace diez años. Su problema es emocional: cualquier salida implica un desgaste afectivo que lo paraliza. La Luna gobierna su ánimo, y si está en fase menguante, olvidate, no sale ni al kiosco. Consejo: ponete plazos ridículamente cortos. "Doblo la ropa tres minutos y paro". El truco está en no pensar en todo lo que falta hacer. También sirve invitar a alguien que le dé vergüenza cancelar.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra no es perezoso, es indeciso crónico. Y la indecisión cansa más que mudarse. Se queda horas parado frente al placard, después se sienta a pensar qué haría primero, y al final termina mirando una serie porque analizar opciones le chupó toda la energía. El motivo astrológico es su regente Venus, que lo vuelve exquisito y medidor: no se mueve si no encuentra el equilibrio perfecto entre placer y deber. Consejo: aplicá la ley del "menos de dos minutos". Si algo tarda menos que cebar un mate, hacelo ya. Y cortá con las listas enormes: tres cosas por día, y listo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis tiene la paja más poética del zodiaco. No es que duerma, es que viaja a otra dimensión con los ojos abiertos. Su pereza es disociativa: se pierde en mundos imaginarios mientras el agua hierve en la pava. El motivo es Neptuno, que le nubla la conexión con el plano terrenal. Le cuesta horrores bajar a la realidad repetitiva de lavar los platos o hacer trámites. Consejo: atalo a un estímulo físico fuerte. Nada de trabajar en silencio: poné música con ritmo, ponete un calzado incómodo, clavá una alarma cada quince minutos. Y si podés, hacé actividad con alguien que no pare nunca.