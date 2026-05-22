Cami Homs anunció que retomará un hábito que tenía cuando vivía con Rodrigo de Paul: "Los que me conocen saben que..."
La modelo recordó una actividad favorita que solía tener durante su estadía en Europa junto al futbolista de la Selección Argentina. ¡Enterate más, en la nota!
Camila Homs sorprendió a sus seguidores al recordar un hábito que tenía cuando vivía con Rodrigo de Paul en Europa. A cinco años de su separación del mediocampista del Inter de Miami y de la Selección Argentina, y ya en pareja con José "El Principito" Sosa, la modelo reveló que retomará esa actividad favorita en sus redes sociales.
Durante su relación con De Paul, la influencer compartía en su cuenta de Instagram varias de sus recetas dulces y saladas, pero solo sus antiguos seguidores fueron testigos de su etapa culinaria previa a convertirse en subcampeona en "Bake Off Famosos" (2024).
A través de historias en dicha red social, Cami Homs adelantó la posibilidad de volver a hacerlo para su comunidad. "Hace unos días vengo pensando en volver a publicar recetas, ¿me bancarían?", escribió, acompañando el texto con una imagen en la que se la observa en plena preparación de un plato.
Acto seguido, la modelo compartió un collage de fotos de sus antiguas creaciones culinarias y recordó: "¿Me creen que este era mi Instagram de cocina cuando vivía en Italia? Era mi bebé".
Alentada por sus seguidores, Cami Homs publicó una nueva receta en su cuenta de Instagram: la de una torta húmeda de manzanas, un clásico que presentó con sus pasos detallados. "Los que me conocen saben que la cocina significa mucho para mí. De las maneras más lindas de dar amor. ¿Qué mejor que volver a compartirlo con ustedes? Vuelvo con esta torta que los que me siguen hace muchos años la conocen y la habrán hecho. Cómanla calentita con el mate o con una bocha de helado como postre", describió la mamá de tres pequeños.
La receta de la torta húmeda de manzanas de Cami Homs
- Mezclar 100gr de manteca pomada con 100gr de azúcar.
- Agregar 3 huevos, de a uno, hasta integrarlos bien.
- Sumar el jugo de una naranja o 3 cucharadas de leche, mezclar e incorporar 250gr de harina leudante.
- Pelar y cortar en cubitos bien chiquitos 3 manzanas, agregarlas (espolvoreadas con un poquito de harina, así no quedan todas en la base).
- Verter todo en un molde y hornear a 160 grados por 45 minutos.