De Paul reveló el plan especial que tiene con Messi para llegar bien al Mundial 2026: "Nos matamos..."

Si bien los jugadores todavía tienen compromisos en sus clubes, todos miran de reojo al Mundial 2026, que arrancará en menos de un mes. Ese también es el caso de Rodrigo De Paul y Lionel Messi.

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Tanto es así que, en una entrevista que brindó durante las últimas horas, el Motorcito reveló que hace meses viene llevando a cabo, junto a la Pulga, un plan de entrenamiento especial que les permita llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo.

"Nos preparamos para eso. Hace dos o tres meses que todos los días tenemos un plan de entrenamiento más allá de lo que hacemos en el club", contó.

En esa línea, agregó: "Nos matamos para, físicamente, llegar de la mejor manera. Tenemos un doble turno con nuestro profe. Ahí le damos", explicó en diálogo con el programa Lo del Pollo.

Por otra parte, el volante de Inter Miami fue consultado sobre cómo lleva la espera final antes del inicio de la cita mundialista y aseguró que no se puede "vivir sin pensar".

"No vivís sin pensar en la Copa del Mundo; cada vez que está más cerca, los pensamientos se vienen a la cabeza muchas más veces. Se convive con los miedos, incertidumbre, alegría y un montón de cosas que te llevan a la Copa del Mundo", indicó.

A su vez, consultado sobre el ánimo de la Selección Argentina, que tendrá la misión de defender la corona, el ex Racing sostuvo que "el equipo está súper dispuesto a dejar todo".

"Veo en mis compañeros un convencimiento y un hambre de que siga sucediendo. Ganamos la Copa América y fuimos por la segunda, ganamos la Finalissima y teníamos ganas de competir con España... El equipo está súper dispuesto a dejar todo", aseveró.

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Además, sobre su experiencia personal, De Paul subrayó que con el rodaje que viene teniendo en la MLS se presentará en la máxima competencia en "un gran momento".

"Me propuse, a un año y medio de la Copa del Mundo, jugar. Se me está dando, juego cada tres días y no tuve lesiones. Llego en un gran momento. Te diría que hasta mejor que a otras competiciones", concluyó.

La Selección Argentina debutará en el Grupo J, que también integran Austria y Jordania, el 16 de junio frente a Argelia.