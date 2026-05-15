El Chanchi Estévez liquidó a Di María por su fuerte posteo: "Estamos al horno, crack"

Dentro de la cancha ya era bravo y ahora, como ex futbolista, no se quedó atrás. El protagonista es Maximiliano "Chanchi" Estévez, otrora futbolista de Racing, quien salió a responderle con los tapones de punta al fuerte posteo que Ángel Di María publicó luego de la victoria de Rosario Central y como respuestas a las críticas de Diego Milito, presidente de la "Academia".

Tras la victoria del "Canalla", Di María subió una historia en Instagran, en la que maifestó que "molesta que Central pelee todo" y "ver ganar a los equipos del interior", opinando que los clubes porteños consideran "más fácil pegarle a Central que hacer meaculpa".

Ante esto, el "Chanchi" también usó sus historias de la red social para contestar. Primero, usó un emoji de montoncito en señal de desacuerdo con las palabras de Di María. Después, un texto que fue derecho al hueso: "A ver, Ángel. Si querés justificar los errores del árbitro ayer diciendo estas pavadas del interior y que los campeones y que en la Capital... Mirá, lo justo es justo: ayer perjudicaron a Racing".

Y cerró con una frase que apunta más allá del partido: "La injusticia fue antes y es ahora. Lo que hay que cambiar es eso. Si tenés que salir vos a poner esto y no lo hace el responsable del arbitraje o la AFA, estamos al horno, crack".

La respuesta del "Chanchi" Estévez a Di María:



