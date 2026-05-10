Ángel Di María fue picante tras el triunfo de Rosario Central ante Independiente: "Hay gente que habla de más al pedo"

Ángel Di María fue autor de un golazo en la victoria de Rosario Central por 3-1 ante Independiente que le permitió al Canalla clasificarse a los cuartos de final del Torneo Apertura.

El atacante celebró el triunfo y, aunque no lo mencionó, apuntó contra las declaraciones del presidente del Rojo, Néstor Grindetti: "Hay gente que habla al pedo".

Una vez finalizado el encuentro, Fideo señaló: "Creo que el equipo hizo un gran trabajo. Demostramos que jugamos al fútbol, que hicimos las cosas muy bien, demostramos adentro de la cancha. Lamentablemente hay gente que habla de más al pedo y termina involucrando a los jugadores que no tenemos nada que ver".

En esa misma línea, agregó: "Les agradezco mucho a los chicos de Independiente. Las cosas externas quedan afuera, estuvo todo bien y eso es lo más lindo del fútbol".

Por otro lado, Gustavo Quinteros, luego de la derrota, asistió a la conferencia de prensa, pero solo expresó: "Lamento esta situación del partido, pero por respeto a nuestros periodistas partidarios que no fueron acreditados, no me siento cómodo para hacer la conferencia".