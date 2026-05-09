En un partidazo, Rosario Central se lo dio vuelta a Independiente y pasó a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026
Rosario Central se hizo fuerte en el Gigante de Arroyito ante Independiente y pasó a los cuartos de final de los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.
Rosario Central venció 3 a 1 a Independiente por los octavos de final de los playoffs del Torneo Apertura 2026.
El Rojo lo arrancó ganando con un gol de Gabriel Ávalos, pero Ángel Di María convirtió un golazo para el empate. Finalmente, Cantizano y Verón le dieron la victoria al Canalla.
TREMENDO RECIBIMIENTO DE ROSARIO CENTRAL EN ARROYITO
LO TUVO CENTRAL: a los 25 minutos del primer tiempo, Coronel tiró un pelotazo largo que dejó mano a mano a Copetti con Rey. El arquero de Independiente consiguió atajar el tiro.
AHORA LA TUVO INDEPENDIENTE: a los 31 minutos del PT, Marcone dio un gran pase para Abaldo. El uruguayo disparó pero el tiro fue atajado por Ledesma.
GOL DE INDEPENIENTE: a los 35 minutos del PT, Gutierrez encaró por derecha y tiró un gran buscapie para que Ávalos la empuje.
GOLAZO DE DI MARÍA: sobre el final del primer tiempo, el atacante enganchó y definió cruzado para igualar el marcador.
LO DIO VUELTA CENTRAL: a los 38 minutos del segundo tiempo, Cantizano convirtió con un tiro potente tras un pase al medio dentro del área.
LO LIQUIDÓ CENTRAL: sobre el final del partido, tras un gran contraataque, Verón le dio el gol de la victoria al Canalla.