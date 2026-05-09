En un partidazo, Rosario Central se lo dio vuelta a Independiente y pasó a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

Rosario Central venció 3 a 1 a Independiente por los octavos de final de los playoffs del Torneo Apertura 2026.

El Rojo lo arrancó ganando con un gol de Gabriel Ávalos, pero Ángel Di María convirtió un golazo para el empate. Finalmente, Cantizano y Verón le dieron la victoria al Canalla.

TREMENDO RECIBIMIENTO DE ROSARIO CENTRAL EN ARROYITO

¡UN DUELO DE CANDIDATOS! ESPECTACULAR MARCO EN EL GIGANTE DE ARROYITO PARA RECIBIR A ROSARIO CENTRA E INDEPENDIENTE.



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LO TUVO CENTRAL: a los 25 minutos del primer tiempo, Coronel tiró un pelotazo largo que dejó mano a mano a Copetti con Rey. El arquero de Independiente consiguió atajar el tiro.

¡REY SALVÓ AL ROJO! El arquero de Independiente se quedó con un mano a mano clave ante Copetti y evitó el primer gol de Central.



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AHORA LA TUVO INDEPENDIENTE: a los 31 minutos del PT, Marcone dio un gran pase para Abaldo. El uruguayo disparó pero el tiro fue atajado por Ledesma.

¡LA MÁS CLARA DEL ROJO! Abaldo armó un jugadón y casi marca el 1-0 ante Central, pero Conan Ledesma apareció y salvó al Canalla.



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GOL DE INDEPENIENTE: a los 35 minutos del PT, Gutierrez encaró por derecha y tiró un gran buscapie para que Ávalos la empuje.

¡¡APARECIÓ EL GOLEADOR DEL ROJO!! GRAN ASISTENCIA DE GUTIÉRREZ Y GOL DE GABRIEL ÁVALOS PARA MARCAR EL 1-0 DE INDEPENDIENTE ANTE ROSARIO CENTRAL.



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GOLAZO DE DI MARÍA: sobre el final del primer tiempo, el atacante enganchó y definió cruzado para igualar el marcador.

¡¡EL ÁNGEL DE LOS GOLES IMPORTANTES!! ¡DI MARÍA SACÓ UN HERMOSO ZURDAZO A COLOCAR Y MARCÓ EL 1-1 DE ROSARIO CENTRAL ANTE INDEPENDIENTE!



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LO DIO VUELTA CENTRAL: a los 38 minutos del segundo tiempo, Cantizano convirtió con un tiro potente tras un pase al medio dentro del área.

¡¡LOCURA CANALLA!! GIOVANNI CANTIZANO LE ROMPIÓ EL ARCO A REY Y MARCÓ EL 2-1 DE CENTRAL ANTE INDEPENDIENTE. ¡PRIMER GOL PARA EL PIBE EN LA PRIMERA!



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LO LIQUIDÓ CENTRAL: sobre el final del partido, tras un gran contraataque, Verón le dio el gol de la victoria al Canalla.

¡TODO LIQUIDADO EN EL GIGANTE! ELÍAS VERÓN LA EMPUJÓ Y SENTENCIÓ EL 3-1 DE CENTRAL VS. INDEPENDIENTE PARA QUE EL CANALLA SE META EN LOS CUARTOS DE FINAL.



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