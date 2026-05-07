Grindetti abrió el paraguas y compartió un picante mensaje antes del choque entre Independiente y Rosario Central: "Ojalá podamos hablar..."

Este domingo, Independiente visitará a Rosario Central e intentará meterse en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

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A priori, no es una para fácil para el equipo dirigido por Gustavo Quinteros, que deberá intentar salir airoso de una cancha difícil como lo es el Gigante de Arroyito.

Pero en ese marco, quien irrumpió en la escena fue el presidente del Rojo, Néstor Grindetti, con un posteo en redes sociales que llamó la atención.

Mediante un mensaje en su cuenta de X, el mandamás del club se mostró confiado con el plantel e ilusionado con "pelear este campeonato".

"El cuerpo técnico y el plantel vienen trabajando muy bien y estamos ilusionados con pelear este campeonato hasta el final", aseguró.

Sin embargo, además de indicar la dificultad de cruzarse con el Canalla, el directivo deseó que no haya "decisiones polémicas" durante el encuentro, haciendo una clara alusión al arbitraje.

"Sabemos que vamos a enfrentar a un rival muy duro, en una cancha complicada. Ojalá el domingo podamos hablar de fútbol y no de decisiones polémicas", deslizó.

El cuerpo técnico y el plantel vienen trabajando muy bien y estamos ilusionados con pelear este campeonato hasta el final. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival muy duro, en una cancha complicada. Ojalá el domingo podamos hablar de fútbol y no de decisiones polémicas. — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) May 7, 2026

Más tarde, en diálogo con Radio La Red, Grindetti reafirmó su postura y sentenció: "Estamos atentos a que ninguna cuestión que tenga que ver con el arbitraje u otra por afuera de lo futbolístico nos impida tener este campeonato. Si juegan mejor que nosotros, nos ganarán".

Néstor Grindetti, Presidente de Independiente , pasó por #Toti910 con @totipasman y habló sobre la actualidad del club de Avellaneda y el arbitraje argentino.



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Cabe recordar que Yael Falcón Pérez fue designado como el árbitro del cotejo, en tanto que Lucas Novelli estará en el VAR.