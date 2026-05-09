Estudiantes de La Plata vs. Racing por los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Estudiantes de La Plata enfrenta este domingo a Racing por los octavos de final de los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El partido se disputará desde las 17:00 en el Estadio UNO, con el arbitraje de Sebastián Martínez Beligoy en campo y de José Carrera en el VAR.

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El Pincha llega a este encuentro tras haber sido el líder de la Zona A con 31 puntos. Además, acumula un invicto de ocho compromisos entre el plano local y la Copa Libertadores.

La Academia, por su parte, atraviesa una crisis a la que no le encuentra salida. Llegó a esta instancia como el octavo de la Zona B y, contando sus duelos en la Copa Sudamericana, arrastra una sequía de siete cotejos sin victorias.

Probables formaciones de Estudiantes de La Plata vs. Racing por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro o Gabriel Neves; Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Facundo Farías; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Franco Pardo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Adrián Fernández, Gabriel Rojas; Santiago Solari o Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Cómo ver en vivo Estudiantes de La Plata vs. Racing por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre Estudiantes de La Plata y Racing por los octavos de final de los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por TNT Sports Premium. También se puede ver en vivo de manera online a través de tu computadora, celular o tablet por las plataformas digitales de Flow, DGO y Telecentro Play.