Los números que aterran a Racing: así le fue a la Academia con Sebastián Martínez Beligoy, el árbitro del duelo con Estudiantes.

La 'revancha' de la final del Clausura 2025 entre Estudiantes de La Plata y Racing es uno de los duelos más atractivos del fin de semana. El cruce entre el Pincha y la Academia está cargadísimo de historias, desde aquellos mano a mano coperos de décadas pasadas, generando así una rivalidad que ha trascendido a varias generaciones de hinchas.

Como si esto fuera poco, ni bien culminó el cruce del conjunto Albiceleste con Huracán, el propio entrenador Gustavo Costas le puso mucho énfasis al duelo que protagonizarán el domingo en UNO.

Con este escenario, la designación del árbitro Sebastián Martínez Beligoy sorprendió muchísimo como autoridad principal para el mano a mano. Es que el sobrino del director arbitral, Federico Beligoy, no es un hombre de los más renombrados dentro de la nómina de jueces y habitué de las polémicas.

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Dentro de este panorama, en Racing preocupa muchísimo la designación del referí ya que existe una diferencia importante en cuanto a las estadísticas de Martínez Beligoy dirigiendo al León y al elenco Albiceleste.

Sebastián Martínez (como lo nombran en la Liga Profesional) dirigió a la Acadé en tres oportunidades -todas en 2025-: sumó dos derrotas (Huracán y justamente Estudiantes) y un triunfo ante Newell's. Además, le amonestó a ocho futbolistas, no le expulsó a ningún jugador y tampoco le cobró penales a favor ni en contra.

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En cambio, el colegiado estuvo en siete partidos del Pincha: ganó cuatro veces, empató dos y perdió sólo una. La única derrota fue este año, ante Vélez en La Plata. En esa cantidad de presentaciones le sacó 17 tarjetas amarillas una roja y le cobró dos penales a favor y ninguno en contra.