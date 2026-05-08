Rosario Central tomó una decisión inédita tras los condicionamientos del presidente de Independiente para el arbitraje del duelo por el Apertura 2026

Con dos clásicos por delante; con la presentación de Boca, como local, ante Huracán; con la "revancha" de la última final entre Estudiantes de La Plata y Racing, otro partido se ha robado todas las miradas de los octavos de final del Apertura 2026: el cruce entre Rosario e Independiente en el Gigante de Arroyito.

El encuentro entre el Canalla y el Diablo empezó a jugarse a la distancia, de la mano de la protesta del presidente Néstor Grindetti por la elección arbitral.

A partir de los dichos del dirigente del Rojo, el ida y vuelta comenzó a gestarse y la reacción del club rosarino no tardó en llegar: la Academia decidió no acreditar a los periodistas partidarios de Independiente e intentaron excusarse con un comunicado del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

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En un comunicado que firma Fernando Peverengo -director de eventos masivos- la entidad aclaró que "dicha situación es ajena" al gobierno de Santa Fe y se desligaron de la curiosa decisión de Central. "La provincia cuenta con las herramientas necesarias para garantizar la seguridad de todos los trabajadores de prensa debidamente acreditados. Cualquier inconveniente responde exclusivamente a cuestiones organizativas ajenas al operativo de seguridad", sentenciaron.

El presidente de la institución de Avellaneda había sorprendido y lanzó una fuerte advertencia por el arbitraje. "No nos gusta hablar con Beligoy o AFA para pedir que no nos dirija algún árbitro. Pero estamos atentos. Somos respetuosos de las decisiones de AFA. Tenemos todo para ganar, si juegan mejor que nosotros perfecto, pero no queremos que cuestiones ajenas a lo futbolístico nos impidan un campeonato", había expresado Grindetti, en una entrevista con radio La Red.

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Recordemos que el juez principal será Yael Falcón Pérez, el hombre que supo ser empleado de la Municipalidad de Lanús (cuando Grindetti era el intendente de este partido) y que supo renunciar a su cargo en la previa a un clásico de Avellaneda, en el que se había levantado un manto de sospecha sobre el referí internacional.

El árbitro tiene un historial negativo con Independiente: 3 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Por su parte, los antecedentes de Yael con Central son distintos: 8 triunfos, 5 igualdades y 5 derrotas.

En este escenario, Independiente, además, emitió un comunicado oficial: le agradecieron "a los dirigentes, agrupaciones y referentes del arco político del club" que se pronunciaron públicamente "en apoyo a los periodistas partidarios".

"En momentos como este, el silencio también habla. Por eso valoramos especialmente a quienes, dejando de lado las diferencias internas, dieron un paso al frente para defender a los nuestros", agregaron e informaron que pondrán "a disposición sus instalaciones" para los periodistas partidarios de la institución.

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Rosario Central -finalizó cuarto en la Zona B del Apertura- chocará con Independiente -quinto de la A- por los octavos de final de la Copa de la Liga. Ante esto, el Rojo podrá llevar una delegación compuesta por 22 dirigentes, entre los que no estarían los opositores al oficialismo del Diablo, que se opuso a la actitud que tomó Grindetti de salir a hacer estas declaraciones explosivas sin consultarle al resto de la CD.