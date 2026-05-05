Rosario Central venció a Libertad de Paraguay y se subió a la cima de su grupo en la Copa Libertadores

Este martes, Rosario Central volvió a sonreír en la Copa Libertadores 2026 al vencer 1-0 a Libertad de Paraguay y quedar provisoriamente como el único líder del Grupo H.

Sonríe River: uno de sus rivales en la Copa Sudamericana está en crisis y se quedó sin DT

En un partido con no tantas situaciones, el Canalla sufrió en el inicio cuando, tras un tiro libre de Iván Ramírez, a Jeremías Ledesma se le escapó la pelota y el travesaño lo salvó.

SE SALVÓ POR MILÍMETROS: Conan Ledesma no pudo agarrar la pelota y casi comete un blooper durante el partido entre Rosario Central y Libertad por la CONMEBOL #Libertadores.



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A partir de allí, los dirigidos por Jorge Almirón estuvieron más tranquilos y tuvieron la chance inmejorable de abrir el marcador por un polémico penal sobre Alejo Véliz. Sin embargo, Ángel Di María no pudo contra Rodrigo Morínigo ni en la primera ejecución ni en el rebote.

PENAL PARA ROSARIO CENTRAL ANTE LIBERTAD: ¿qué te parece?



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¡LOCURA TOTAL DE MORINIGO AL TAPARLE EL PENAL Y EL REBOTE A DI MARÍA!



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El desahogo llegó recién a los 11 minutos del complemento cuando, después de un córner, Ignacio Ovando metió la pierna en una jugada sucia y anotó por segunda vez consecutiva en el certamen.

LOCURA COPERA EN EL GIGANTE: Ignacio Ovando marcó el 1-0 de Rosario Central contra Libertad en la CONMEBOL #Libertadores.



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Darío Herrera fue increíblemente premiado y dirigirá uno de los clásicos de los playoffs del Apertura 2026: los árbitros para los mano a mano

Gracias al triunfo, Rosario Central llegó a los 10 puntos y deberá esperar que Universidad Central le saque puntos a Independiente del Valle para terminar la jornada como puntero en soledad.