Rosario Central venció a Libertad de Paraguay y se subió a la cima de su grupo en la Copa Libertadores
Este martes, Rosario Central le ganó como local a Libertad de Paraguay y quedó provisoriamente como el único puntero del Grupo H de la Copa Libertadores 2026.
Este martes, Rosario Central volvió a sonreír en la Copa Libertadores 2026 al vencer 1-0 a Libertad de Paraguay y quedar provisoriamente como el único líder del Grupo H.
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En un partido con no tantas situaciones, el Canalla sufrió en el inicio cuando, tras un tiro libre de Iván Ramírez, a Jeremías Ledesma se le escapó la pelota y el travesaño lo salvó.
A partir de allí, los dirigidos por Jorge Almirón estuvieron más tranquilos y tuvieron la chance inmejorable de abrir el marcador por un polémico penal sobre Alejo Véliz. Sin embargo, Ángel Di María no pudo contra Rodrigo Morínigo ni en la primera ejecución ni en el rebote.
El desahogo llegó recién a los 11 minutos del complemento cuando, después de un córner, Ignacio Ovando metió la pierna en una jugada sucia y anotó por segunda vez consecutiva en el certamen.
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Gracias al triunfo, Rosario Central llegó a los 10 puntos y deberá esperar que Universidad Central le saque puntos a Independiente del Valle para terminar la jornada como puntero en soledad.