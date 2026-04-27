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Unversidad Central vs. Rosario Central, por la Copa Libertadores: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Rosario Central, con Ángel Di María, buscará llevarse un triunfo desde Venezuela ante Universidad Central y así encaminar la clasificación en el Grupo H de la Copa Libertadores 2026.

Juan Riera
Juan Riera

Rosario Central visitará hoy martes a Universidad Central de Venezuela, desde las 21 en el Estadio Olímpico de la UCV, por la fecha 3 del Grupo H de la Copa Libertadores 2026. El encuentro será arbitrado por el uruguayo José Burgos, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Carlos BarreiroPablo Llarena, mientras que Andrés Matonte será el cuatro árbitro. Además, Christian Ferreyra estará a cargo del VARRichard Trinidad del AVAR.

Universidad Central, que pese a que en la previa apuntaba a ser el equipo más débiL, marcha tercero con tres puntos y si da la sorpresa, terminará la fecha en puestos de clasificación a la próxima instancia.

Rosario Central, con Ángel Di María, tuvo un buen inicio en esta edición de la Copa Libertadores, producto del empate como local ante Independiente del Valle de Ecuador y el triunfo en condición de visitante contra Libertad de Paraguay gracias al agónico gol de Enzo Copetti.

Probables formaciones Universidad Central vs. Rosario Central por Copa Libertadores

Unversidad Central: Lautaro Morales; Daniel Carrillo, Alfonso Simarra, Ruben Ramírez, Maicol Ruiz; Daniel De Sousa, Carlos Cermeño, Vicente Rodríguez, Yeiber Murillo; Charlis Ortiz y Camilo Zapata. DT: Daniel Sasso

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Agustín Sández, Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Emanuel Coronel; Vicente Pizarro, Franco Ibarra; Jaminton Campaz, Ángel Di María, Enzo Giménez; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón

Cómo ver en vivo Universidad Central vs. Rosario Central por Copa Libertadores

El partido entre Universidad Central y Rosario Central por Copa Libertadores será televisado por Fox Sports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.

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