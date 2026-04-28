Atentos: el motivo por el que podrían reducirle la sanción a Esteban Andrada tras su puñetazo a un rival

Pasaron un par de días, pero el tremendo puñetazo que Esteban Andrada le dio a Jorge Pulido sobre el final del encuentro entre Zaragoza y Huesca sigue generando debate. Aparecen cada vez más videos sobre el episodio que son analizados por los órganos disciplinarios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Se espera una sanción durísima.

En Zaragoza, sin embargo, creen que el arquero argentino, que se reincorporó a las prácticas en la Ciudad Deportiva, tendrá un castigo ejemplar pero no desmedido.

El informe del árbitro Dámaso Arcediano fue detallado sobre el momento de la agresión y será clave para determinar la pena definitiva: "En el minuto 99, tras ser expulsado por doble amonestación, el jugador nº 1 del Real Zaragoza, D. Esteban Maximiliano Andrada, antes de abandonar el terreno de juego, se dirigió de forma violenta y agresiva hacia el jugador nº 14 de la SD Huesca, D. Jorge Pulido Mayoral, corriendo y saltando hacia él, a la vez que le propinaba un puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva, derribándole al suelo y originándole un hematoma en el pómulo izquierdo".

Que el juez haya escrito los términos "fuerza excesiva" y "hematoma" complican el panorama de Andrada. Estas conductas se encuadran en el artículo 103 del Código Disciplinario de la RFEF. Si se constata la lesión y la misma provoca la incapacidad temporal o baja médica del agredido, la suspensión rondaría entre los seis y 15 partidos.

En este caso, no parece que Pulido vaya a estar inactivo varios días, por lo que la sanción podría oscilar entre los cuatro y doce encuentros.

Un gesto del propio arquero también podría jugar a su favor: apenas minutos después de la agresión, se disculpó públicamente. El artículo 10 del Código Disciplinario contempla el arrepentimiento espontáneo como un posible atenuante.