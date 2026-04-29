Esteban Andrada fue sancionado con 13 partidos de suspensión tras la brutal trompada a un rival

Esteban Andrada fue tremendamente castigado y recibió 13 partidos de suspensión por la brutal agresión mediante una trompada a Jorge Pulido en el duelo entre Zaragoza y Huesca, por la segunda división del fútbol español.

Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÓ LOCO Y LE PEGÓ UNA PIÑA en la cara al capitán del Huesca.



INSÓLITO TODO. %uD83D%uDE33%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDEA%uD83C%uDDF8 pic.twitter.com/7wfO12gMFi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 26, 2026

Los "doce partidos de suspensión son por agredir a otro jugador", indicó el Comité de Disciplina del fútbol español, castigo al que se le suma otro encuentro por la doble amonestación recibida antes de la violenta agresión.

"Esteban está dolido por lo que sucedió. Me preocupa la persona porque es un ser humano, ha cometido un error y lo va a pagar", había afirmado el entrenador David Navarro. "No puede pasar eso en un partido de fútbol y menos entre equipos aragoneses. Yo he visto crecer al Huesca y muchos aragoneses estamos orgullosos del Huesca. No entiendo esa rivalidad que se ha creado, debe haberla pero sin pasar unos límites, más allá de una acción puntual de una persona intachable que ha cometido un error muy grave y lo va a pagar. También hay más personas que cometen errores graves en ese partido, aunque no tengan la misma trascendencia, y también pagarán. Esa imagen nos mancha a todos y tenemos que darle una vuelta para que no vuelva a suceder jamás", agregó.

El pedido de disculpas de Andrada que no sirvió

"Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y menos para un profesional como lo soy", expresó Andrada en un video difundido por Zaragoza.

Declaraciones de Esteban Andrada pic.twitter.com/OYeQujPs2k — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

Se habla que después de esta sanción, el club español optaría por rescindirle el contrato.

El comunicado del Comité Ejecutivo

"Como reacción a la expulsión, en lugar de retirarse al vestuario, el jugador adopta una actitud agresiva y se dirige corriendo -de forma voluntaria- al capitán del equipo rival. Una vez le alcanza, salta hacia él y le propina un puñetazo. La premeditación mínima que exige desplazarse hasta la posición del agredido, unida a la ejecución de la acción con uso de fuerza excesiva según recoge el acta, acredita un dolo específico que este Comité valora como circunstancia agravante de primer orden", comunicó el Comité Ejecutivo.