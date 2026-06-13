Brasil llora por la muerte de un histórico campeón del mundo

Horas antes del esperado debut en el Mundial 2026 frente a Marruecos, Brasil se vistió de luto por la muerte de un histórico campeón del mundo.

Es que en las últimas horas Hércules Brito Rúas, más conocido como Brito, falleció a los 86 años.

"Es con inmensa tristeza que comunicamos el fallecimiento de nuestro campeón del mundo", anunció la familia a través de las redes sociales del antiguo zaguero central.

Titular indiscutido en la Verdeamarela que conquistó el máximo título en el Mundial México 1970, el defensor estaba internado hace un mes y perdió la vida a causa de un cuadro de neumonía.

Mediante un comunicado oficial, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, lo despidió y pidió que su figura se tome como ejemplo.

"Brito nos dejó como uno de los grandes defensores de la historia del fútbol brasileño. Su contribución al tricampeonato mundial en la Copa del 70 será eternamente recordada por todos nosotros. Rindo mi homenaje a este ídolo de nuestro país. Que su garra sea una inspiración para nuestros jugadores que disputarán la Copa", afirmó.

Durante su trayectoria, Brito pasó por clubes como Flamengo, Cruzeiro, Corinthians y Botafogo, aunque su lugar en el mundo fue Vasco da Gama, donde disputó más de 400 partidos.