Brasil pierde a Wesley para el Mundial 2026: Carlo Ancelotti confirmó a Éderson como reemplazante

La Selección de Brasil sufrió una baja sensible a pocos días del inicio del Mundial 2026. Wesley quedó desafectado del plantel tras confirmarse la lesión muscular que sufrió durante el amistoso ante Egipto, mientras que Carlo Ancelotti anunció la convocatoria de Éderson como reemplazante.

El lateral derecho encendió las alarmas durante el encuentro disputado en Cleveland, el último compromiso de preparación de la Verdeamarela antes del debut mundialista. A los 16 minutos del primer tiempo pidió el cambio tras sentir una fuerte molestia muscular que le impedía continuar en el campo de juego.

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Confira o lance que causou a lesão do lateral-direito Wesley durante o amistoso contra o Egito. Após ser substituído, o jogador deixou o gramado emocionado e foi às lágrimas no banco de reservas.



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Visiblemente afectado, Wesley abandonó el terreno de juego entre lágrimas y recibió el apoyo de sus compañeros en el banco de suplentes. La preocupación se confirmó horas más tarde, cuando los estudios médicos determinaron que sufrió una distensión en el músculo aductor del muslo izquierdo.

Debido a que el tiempo estimado de recuperación es de entre 12 y 15 días, el cuerpo técnico encabezado por Ancelotti decidió excluirlo de la lista definitiva para el Mundial 2026.

La lesión de Wesley complica a Brasil

Tras la salida de Wesley, Danilo ingresó para completar el partido en la posición de lateral derecho. Sin embargo, la baja genera un problema para Brasil, ya que no cuenta con otro especialista natural en ese sector dentro de la convocatoria.

De esta manera, el puesto podría ser ocupado por el propio Danilo o por el defensor central Ibáñez, dos de las alternativas que maneja Ancelotti para afrontar la competencia.

Quién es Éderson, el reemplazante elegido por Ancelotti

Ante la ausencia de Wesley, Ancelotti decidió convocar a Éderson para reforzar el plantel brasileño. Se trata del mediocampista de Atalanta, una de las figuras de la última temporada en el fútbol italiano.

Cabe destacar que no es el arquero Éderson, ex Manchester City, sino el volante central de 26 años que atraviesa un gran presente en Europa y que aparece en el radar de Manchester United para el próximo mercado de pases.

El mediocampista inició su carrera en Cruzeiro y posteriormente pasó por Corinthians y Fortaleza antes de emigrar al fútbol europeo en 2022. Tras una etapa en Salernitana, se consolidó en Atalanta y se convirtió en una de las piezas más destacadas del conjunto de Bérgamo.

Con su llegada a la convocatoria, competirá por un lugar en el equipo junto a Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Danilo Santos y Lucas Paquetá.

La baja de Wesley representa un contratiempo importante para Brasil en la previa del Mundial 2026, mientras que Ancelotti apuesta por sumar una variante de jerarquía en el mediocampo para afrontar el máximo desafío de selecciones.