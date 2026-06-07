Nicolás Varrone terminó 20° en la Fórmula 2 de Mónaco tras una penalización que arruinó su estrategia

Nicolás Varrone finalizó en la 20ª posición en la carrera principal de Fórmula 2 disputada en Mónaco, luego de una penalización de diez segundos que condicionó por completo su estrategia y lo dejó sin posibilidades de pelear por los puntos.

Los comisarios de F2 no solo sancionan a Nico Varrone hasta por respirar, ahora también se le cruzan en la calle de boxes. Una locura lo que pasó. Veremos si son igual de estrictos a la hora de analizar una situación que pudo terminar muy mal. Por parte de uno de ellos %uD83D%uDE33%uD83D%uDCB5... — Nico Peix (@ANPeix) June 7, 2026

El piloto argentino de Van Amersfoort Racing había largado desde el 15° puesto, favorecido por una sanción aplicada previamente al paraguayo Joshua Duerksen. Durante las primeras vueltas mostró un ritmo competitivo en las calles de Montecarlo y logró mantenerse en la lucha dentro del pelotón.

La penalización que complicó a Nicolás Varrone en Mónaco

La carrera cambió para Varrone cuando los comisarios deportivos le aplicaron una penalización de diez segundos por acortar el trazado en la curva Saint-Devote durante la largada.

Ante esa situación, Van Amersfoort Racing decidió apostar por una estrategia alternativa: extender al máximo el primer stint y esperar la aparición de un Auto de Seguridad o alguna neutralización que permitiera minimizar la pérdida de tiempo al cumplir la sanción y realizar la parada obligatoria en boxes.

Sin embargo, la carrera se desarrolló sin incidentes importantes ni interrupciones, por lo que el plan del equipo no pudo concretarse.

Cómo terminó Nicolás Varrone en la carrera de Fórmula 2

Sin neutralizaciones que favorecieran la estrategia, Varrone debió ingresar a boxes en las vueltas finales para cumplir con la penalización y efectuar el cambio obligatorio de neumáticos.

La detención lo hizo caer hasta la 20ª posición, lugar en el que completó las 42 vueltas de la competencia en el Principado.

La victoria quedó en manos del búlgaro Nikola Tsolov, quien aprovechó un error del brasileño Rafael Câmara tras las detenciones en boxes. Alexander Dunne y Dino Beganovic completaron el podio.

Cómo está Varrone en el campeonato de Fórmula 2

Tras la fecha disputada en Mónaco, Gabriele Minì continúa al frente del campeonato con 63 puntos. Por su parte, Nicolás Varrone ocupa la 14ª posición en la clasificación general con 14 unidades.

La próxima presentación del piloto argentino será en Barcelona, donde la Fórmula 2 disputará una nueva fecha de la temporada entre el 12 y el 14 de junio.