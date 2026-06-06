Escándalo en la Primera Nacional: los hinchas de San Martín de San Juan le tiraron un petardo al arquero de Nueva Chicago y el partido se suspendió

La jornada de sábado en la Primera Nacional quedó teñida por el escándalo que culminó con la suspensión del encuentro entre San Martín de San Juan y Nueva Chicago, correspondiente a la fecha 17 de la Zona B.

En el Estadio Hilario Sánchez, el Santo ganaba 1-0 gracias al gol de Sebastián Jaurena a los 35 minutos y terminó el primer tiempo en control del juego.

Sin embargo, todo cambió una vez que el árbitro pitó el final ya que, cuando los jugadores se iban a los vestuarios, un petardo cayó cerca del área de Facundo Masuero, el arquero del Torito, quien cayó al césped tras el impacto.

"Facundo Masuero"



Porque el jugador de Chicago presuntamente fue alcanzado por proyectil de la hinchada de San Martín de San Juan y el partido se pone en duda de su continuidad. pic.twitter.com/qvaHix12mY June 6, 2026

A partir de ahí, el guardavalla de 26 años recibió atención médica durante varios minutos, fue trasladado en ambulancia al Hospital Rawson y el encuentro quedó suspendido.

"Ambulancia"



Porque así se retiraba Facundo Masuero arquero de Chicago tras ser alcanzado por un petardo. https://t.co/h7jE3Cliw6 pic.twitter.com/j1qF6CTqAe — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) June 6, 2026

INFORMACIÓN IMPORTANTE%u26A0%uFE0F



Al finalizar el primer tiempo del partido disputado en el Estadio Hilario Sánchez, nuestro arquero Facundo Masuero sufrió una lesión tras el impacto de un elemento de estruendo arrojado desde la tribuna local.



El jugador debió ser trasladado a un centro... pic.twitter.com/85LLxzhEY0 — Nueva Chicago (@NuevaChicago) June 6, 2026

Afortunadamente, los estudios médicos realizados arrojaron como diagnóstico que el golero del equipo de Mataderos no sufrió lesiones graves, aunque continuará en observación.

%uD83D%uDC03 La palabra de Rodolfo Block, presidente de NUEVA CHICAGO, tras la suspensión del duelo entre El Torito y San Martin de San Juan.



%u274C%uFE0F Facundo Masuero, Arquero de los de Mataderos, sufrió una agresión al finalizar el primer tiempo.



%uD83D%uDCFD Radio Digital



%uD83D%uDC64 @DanielCacioli pic.twitter.com/FhtVYbO2Fh — El Ascenso x3 (@ElAscensox3) June 6, 2026

Ahora, la decisión sobre cómo y si continuará el cotejo la tendrá que tomar el Tribunal de Disciplina de la AFA durante las próximas horas.