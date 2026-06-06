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Escándalo en la Primera Nacional: los hinchas de San Martín de San Juan le tiraron un petardo al arquero de Nueva Chicago y el partido se suspendió

Este sábado, el duelo entre San Martín de San Juan y Nueva Chicago fue suspendido luego de que los hinchas del Santo agredieran con un petardo al arquero del Torito.

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La jornada de sábado en la Primera Nacional quedó teñida por el escándalo que culminó con la suspensión del encuentro entre San Martín de San Juan y Nueva Chicago, correspondiente a la fecha 17 de la Zona B.

En el Estadio Hilario Sánchez, el Santo ganaba 1-0 gracias al gol de Sebastián Jaurena a los 35 minutos y terminó el primer tiempo en control del juego.

Sin embargo, todo cambió una vez que el árbitro pitó el final ya que, cuando los jugadores se iban a los vestuarios, un petardo cayó cerca del área de Facundo Masuero, el arquero del Torito, quien cayó al césped tras el impacto.

A partir de ahí, el guardavalla de 26 años recibió atención médica durante varios minutos, fue trasladado en ambulancia al Hospital Rawson y el encuentro quedó suspendido.

Afortunadamente, los estudios médicos realizados arrojaron como diagnóstico que el golero del equipo de Mataderos no sufrió lesiones graves, aunque continuará en observación.

Ahora, la decisión sobre cómo y si continuará el cotejo la tendrá que tomar el Tribunal de Disciplina de la AFA durante las próximas horas.

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