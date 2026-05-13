Platense eliminó a San Martín de San Juan por penales y avanza en la Copa Argentina

Por los 16avos de final, y después del empate sin goles en los 90 minutos, Platense venció 4-3 en los penales a San Martín de San Juan y avanzó en la Copa Argentina 2026.

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En el Estadio Alfredo Beranger, el Calamar y el Santo jugaron un partido chato que casi no tuvo situaciones y dejó bastante que desear.

Así las cosas, y al no tener emociones durante el tiempo reglamentario, la historia se trasladó a la tanda de penales.

Allí, la figura determinante iba a ser la del arquero del Marrón, Nicolás Sumavil, que contuvo las ejecuciones de Sebastián González y Federico Murillo y le dio la victoria al conjunto de Saavedra.

¡SUMAVIL CONTUVO EL DISPARO DE MURILLO Y PLATENSE PASÓ A OCTAVOS DE LA COPA ARGENTINA! #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/dbNOonioo0 — TyC Sports (@TyCSports) May 13, 2026

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Gracias al triunfo, los dirigidos por Walter Zunino cumplieron con el objetivo y pasaron a los octavos de final, donde se medirán frente a Lanús o Instituto de Córdoba.