Atento Lionel Scaloni: Colo Barco convirtió para Racing de Estrasburgo en la victoria ante Brest

Valentín Barco convirtió en la victoria 2 a 1 de Racing de Estrasburgo ante Brest por la fecha 29 de la Ligue 1. El argentino abrió el marcador en el estadio Stade Francis-Le Blé tras aparecer dentro del área y definir de zurda luego de una buena acción colectiva.

El tanto llegó a los nueve minutos del primer tiempo y significó el 1-0 parcial. Sin embargo, el local reaccionó rápidamente y llegó al empate a través de Ludovic Ajorque.

%uD83D%uDD25%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 GOL DEL COLO BARCO EN LIGUE 1. pic.twitter.com/FLUsh0V2Ye — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 13, 2026

Más tarde, Sebastián Nanasi volvió a poner en ventaja al equipo visitante para el 2-1 final.

Para Barco fue su tercer gol en la temporada, con anotaciones repartidas entre la liga francesa y la Conference League.

El jugador argentino pelea por un lugar en la convocatoria de Lionel Scaloni para ir al Mundial 2026. El mediocampista integra la prelista de la Selección Argentina.