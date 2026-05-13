Atento Lionel Scaloni: Colo Barco convirtió para Racing de Estrasburgo en la victoria ante Brest
Racing de Estrasburgo venció al Brest por la fecha 29 de la liga francesa. Valentín Barco convirtió su tercer gol en la temporada.
Valentín Barco convirtió en la victoria 2 a 1 de Racing de Estrasburgo ante Brest por la fecha 29 de la Ligue 1. El argentino abrió el marcador en el estadio Stade Francis-Le Blé tras aparecer dentro del área y definir de zurda luego de una buena acción colectiva.
El tanto llegó a los nueve minutos del primer tiempo y significó el 1-0 parcial. Sin embargo, el local reaccionó rápidamente y llegó al empate a través de Ludovic Ajorque.
Más tarde, Sebastián Nanasi volvió a poner en ventaja al equipo visitante para el 2-1 final.
Para Barco fue su tercer gol en la temporada, con anotaciones repartidas entre la liga francesa y la Conference League.
El jugador argentino pelea por un lugar en la convocatoria de Lionel Scaloni para ir al Mundial 2026. El mediocampista integra la prelista de la Selección Argentina.