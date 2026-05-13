"Cuti" Romero prepara su regreso a la Selección Argentina: cómo viene su rehabilitación y cuáles son sus próximos pasos en la recuperación

El trabajo invisible es ese que no se ve y ese es el que está haciendo Cristian "Cuti" Romero, en Londres, en su rehabilitación tras la lesión ligamentaria que sufrió en Tottenham Hotspur el pasado 13 de abril. A contrarreloj y buscando su mejor forma, el defensor titular de la Selección Argentina ya luce sin férula y con ejercicios de rehabilitación.

En un principio, la idea el capitán del Tottenham era viajar a Buenos Aires, más precisamente al Predio Lionel Messi de Ezeiza, para completar su rehabilitación, pero el compromiso del jugador con el futuro de su equipo, que lucha por la permanencia en la Premier League, hizo que cambie de planes y se quede en Londres.

"Cuti" Romero, en la mira de Barcelona y Real Madrid: su futuro tras el Mundial 2026

De esta manera, el cuerpo médico argentino desplegó sus trabajos en la capital inglesa y el kinesiólogo Luis García viajó para completar el proceso de rehabilitación del titular y tercer capitán del conjunto que dirige Lionel Scaloni. Ya sin férula, el propio defensor incluyó en un reel de fotos en su cuenta de Instagram el trabajo con el integrante del cuerpo médico de la Selección.

Entre 6 y 7 semanas marcaba el proceso de recuperación del defensor desde su lesión, que transforma los amistosos ante Honduras (6 de junio en Texas) e Islandia (9 de junio en Alabama) en vitales para la puesta a punto para "Cuti" Romero de cara el debut frente a Argelia el 16 de junio en Kansas.

El curioso mensaje del Cuti Romero que encendió rumores de un posible regreso a Belgrano

Con relación a su futuro futbolístico, todo parece indicar que, pese a renovar contrato el año pasado con los Spurs hasta el 2029, el defensor argentino tiene intenciones de cambiar de aire y Atlético de Madrid, con un "Cholo" Simeone renovado por dos años, podría ser el destino del defensor argentino para la temporada 2026/27 en la era post Mundial.