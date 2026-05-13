Sorpresa total: Carlos Tevez no renueva y se va de Talleres tras la eliminación ante Belgrano

Un resultado lo cambió todo. Es que, cuando parecía que estiraba su ciclo, hoy se informó que Carlos Tevez no continuará en su cargo en Talleres de Córdoba luego que el club comunicó que no le renovará el contrato tras la eliminación sufrida ante Belgrano en el clásico por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. De hecho, tampoco estará en el banco el miércoles 20 de mayo cuando el "Matador" enfrente a Atlético Tucumán por la Copa Argentina en Santiago del Estero.

"Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tevez y a todo su Cuerpo Técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución. El cuerpo técnico, encabezado por Carlos Tevez, llegó al Club en julio del año pasado, previo al inicio del Torneo Clausura 2025", escribió la entidad cordobesa en un comunicado que difundió en las redes sociales.

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Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tévez y a todo su Cuerpo Técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución



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La caída ante Belgrano no solo impactó por el resultado sino también por la manera en que Talleres afrontó el partido más importante de su semestre, donde mostró una versión lejana a la esperada en un encuentro decisivo y eso modificó drásticamente el rumbo de las conversaciones entre "Carlitos" y la dirigencia. La sensación que dejó el partido fue determinante para que el club esté de acuerdo en cerrar el ciclo al finalizar el contrato.

La conducción evaluó no solo el resultado del clásico sino también el funcionamiento general del equipo en un semestre irregular, con altibajos futbolísticos y sin lograr consolidar una identidad clara más allá de algunos pasajes positivos que le permitieron clasificarse entre los mejores de su zona. Desde la directiva indicaron que fue Tevez quien decidió no renovar el vínculo.

Minutos después de que trascendiera la noticia, la insitución publicó un video en sus redes en el que el presidente Andrés Fassi expresó: "Hace casi un año nos juntamos acá porque iniciábamos un ciclo muy complicado y fue increíble porque te llamamos y en menos de 24 horas te hiciste cargo en uno de los momentos más complicados". "Finaliza tu contrato y quiero agradecerte. Sé que es un hasta luego Carlitos, seguirá esa enorme pasión y te dice gracias por todo lo que diste. Sé que el fútbol nos volverá a juntar", agregó.

Por su parte, Tevez celebró que Talleres está octavo en la anual y en zona de Copa Sudamericana: "Gracias a todo el pueblo de Talleres por dejarme ser parte de esta familia tan hermosa. Pasé un año muy lindo. Hoy los caminos se separan porque es lo que el club y yo decidimos de común acuerdo. Agradecerte a vos por darme la oportunidad de dirigir un club tan grande como Talleres. Me llamaron para salvarnos del descenso y los dejamos en una copa internacional, así que es un hasta luego".