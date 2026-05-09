Belgrano amargó a Talleres, se quedó con un clásico caliente y pasó a los cuartos de final del Torneo Apertura

En un partido histórico que tuvo de todo, Belgrano le ganó 1-0 como visitante a Talleres de Córdoba y pasó a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

Apedrearon al micro de Belgrano en la previa del clásico cordobés ante Talleres por los playoffs del Torneo Apertura 2026

Desde temprano, el trámite fue parejo y el Pirata llegó al gol por intermedio de Lucas Passerini. Sin embargo, el tanto fue anulado por una posición adelantada previa.

LAS LÍNEAS DEL VAR: por este offside de Lucas Passerini fue anulado su posterior gol para Belgrano ante Talleres en el clásico cordobés.



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La más clara para la T durante los primeros 45 minutos llegó por los pies de Rick, aunque una maravillosa atajada de Thiago Cardozo le ahogó el festejo.

CARDOZO LO GRITÓ COMO UN GOL: gran reacción del arquero de Belgrano para sacar al córner un gran remate de Rick.



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Recién en el arranque del complemento, más precisamente a los 2', la visita asestó un golpe mortal con un lindo gol de Francisco González Metilli.

¡GOLAZO PIRATA! Gran asistencia de Passerini y remate de González Metilli para el 1-0 de Belgrano contra Talleres en el Kempes.



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En busca del empate, los dirigidos por Carlos Tevez volvieron a mandar un llamado de atención con un remate de Augusto Schott en el que el arquero se volvió a lucir.

OTRA VEZ CARDOZO: el arquero de Belgrano volvió a lucirse para evitar el empate de Talleres.



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Para colmo de males, Alexandro Maidana bajó a Lucas Zelarayan cuando se iba solo y dejó al conjunto del Barrio Jardín con un hombre menos para el último tramo.

MÁS MALAS NOTICIAS PARA TALLERES: Maidana se fue expulsado por esta infracción. ¿Qué te parece?



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Finalmente, el cierre fue de locos. Tanto es así que, después de salvar a su equipo, Guido Herrera fue expulsado, al igual que Passerini en el combinado de Barrio Alberdi.

GUIDO HERRERA DEJÓ CON VIDA A TALLERES: BELGRANO DESPERDICIÓ UNA GRAN CONTRA.



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ROJA A GUIDO HERRERA Y PASSERINI TRAS ESTE MOMENTO INSÓLITO EN EL KEMPES.



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¡Y EN EL KEMPES LA FIESTA FUE PIRATA! Belgrano derrotó 1-0 a Talleres en los octavos del #TorneoApertura y se quedó con el clásico cordobés.



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Video: gol y dos asistencias de Messi en la victoria de Inter Miami ante Toronto FC por la MLS

Gracias al triunfo, Belgrano avanzó a la próxima instancia del campeonato doméstico, donde se medirá ante el ganador del enfrentamiento que protagonizarán Independiente Rivadavia y Unión de Santa Fe.