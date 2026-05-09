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Belgrano amargó a Talleres, se quedó con un clásico caliente y pasó a los cuartos de final del Torneo Apertura

En un partido que tuvo de todo, Belgrano se impuso como visitante ante Talleres de Córdoba y pasó a la siguiente instancia del Torneo Apertura 2026.

EBalmaceda

En un partido histórico que tuvo de todo, Belgrano le ganó 1-0 como visitante a Talleres de Córdoba y pasó a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

Apedrearon al micro de Belgrano en la previa del clásico cordobés ante Talleres por los playoffs del Torneo Apertura 2026

Desde temprano, el trámite fue parejo y el Pirata llegó al gol por intermedio de Lucas Passerini. Sin embargo, el tanto fue anulado por una posición adelantada previa.

La más clara para la T durante los primeros 45 minutos llegó por los pies de Rick, aunque una maravillosa atajada de Thiago Cardozo le ahogó el festejo.

Recién en el arranque del complemento, más precisamente a los 2', la visita asestó un golpe mortal con un lindo gol de Francisco González Metilli.

En busca del empate, los dirigidos por Carlos Tevez volvieron a mandar un llamado de atención con un remate de Augusto Schott en el que el arquero se volvió a lucir.

Para colmo de males, Alexandro Maidana bajó a Lucas Zelarayan cuando se iba solo y dejó al conjunto del Barrio Jardín con un hombre menos para el último tramo.

Finalmente, el cierre fue de locos. Tanto es así que, después de salvar a su equipo, Guido Herrera fue expulsado, al igual que Passerini en el combinado de Barrio Alberdi.

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Gracias al triunfo, Belgrano avanzó a la próxima instancia del campeonato doméstico, donde se medirá ante el ganador del enfrentamiento que protagonizarán Independiente Rivadavia y Unión de Santa Fe.

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