Apedrearon al micro de Belgrano en la previa del clásico cordobés ante Talleres por los playoffs del Torneo Apertura 2026

Otra vez, la violencia dio el presente. En esta oportunidad fue en la previa del clásico cordobés entre Talleres y Belgrano por los octavos de final del Torneo Apertura 2026, cuando los micros de los dirigidos por Ricardo Zielinski fueron atacados a piedrazos, aunque nadie salió lastimado.

Todo ocurrió en la llegada al Estadio Mario Alberto Kempes, donde los micros del "Pirata" recibieron varios piedrazos que reventaron los vidrios. La delegación, que se trasladó a la cancha en dos vehículos, estaba separada entre jugadores y dirigentes/allegados.

%uD83D%uDCA3%uD83C%uDFF4%u200D%u2620%uFE0F¡PIEDRAS AL COLECTIVO PIRATA! En su llegada al Mario Alberto Kempes, al colectivo de #Belgrano le tiraron piedras y rompieron el vidrio.



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Según las declaraciones de Juan Pablo Quinteros, Ministro de Seguridad de Córdoba, el más afectado fue el de los protagonistas. Por otro lado, Marcelo Carranza, vicepresidente de Belgrano, se lamentó por lo sucedido: "La mayoría son muy respetuosos, pero nunca falta algún que otro desubicado. Es una pena lo que pasó".

Afortunadamente, nadie salió lastimado, pero el Ministro de Seguridad se lamentó por el hecho: "Fueron 20 o 30 inadaptados que se pusieron a agredir a los micros con piedrazos. La gente debe tomar conciencia de que esto tiene que ser una fiesta para todos, y también de que este es un antecedente que quedará registrado y significa un daño para Córdoba".



