La llamativa estadística de Boca jugando playoffs en la Bombonera

Jugar como local una instancia eliminatoria a un solo partido siempre es una ventaja, pero puede tener sus matices. Y eso pasa en el caso de Boca, que desde las 19, por octavos de final del Torneo Apertura 2026, recibe de este sábado recibe a Huracán en la Bombonera, ya que en lo que va del año sumó más como visitante y, en playoffs, viene de dos eliminaciones en casa.

Los números son claros: de los 30 puntos que sumó el "Xeneize" en la fase regular del Apertura, 14 fueron en su cancha y los 16 restantes como visitante. Si bien no perdió como local, algo que si ocurrió fuera de ella (derrotas 2-1 ante Estudiantes y Vélez), empató cinco de los ocho partidos que jugó.

Como visitante, en cambio, tuvo un sprint final en el que ganó cinco de los seis partidos luego de aquella derrota en Liniers, la última del año por torneos locales. Las otras dos derrotas se dieron por la Copa Librtadores 2026, en la que viene de perder en Brasil ante Cruzeiro y en Ecuador ante Barcelona.

Pero un dato que genera cierta preocupación es que, en la Bombonera, Boca fue eliminador en los dos últimos playoffs. En el Apertura 2025, perdió ante Independiente en cuartos de final, mientras que en el Clausura de ese mismo año, el que lo eliminó fue Racing, que se impuso 1-0 en semifinales.