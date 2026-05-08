Escándalo en la Premier League: Bournemouth investiga al futbolista Álex Jiménez por un supuesto chat con una menor de edad

Inglaterra se ve atravesada por un escándalo en la Premier League. Es que el Bournemouth decidió apartar preventivamente al futbolista Álex Jiménez luego de que se difundieran en redes sociales presuntos chats del futbolista español con una menor de 15 años.

Mientras que el club inglés abrió una investigación interna, el defensor, de 21 años, quedó fuera de la convocatoria para el duelo ante Fulham y su situación generó gran repercusión en el fútbol mundial.

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La polémica explotó en las últimas horas tras viralizarse capturas de una supuesta conversación atribuida al ex jugador de las inferiores del Real Madrid. Entre los mensajes filtrados aparece una frase que generó enorme indignación: "¿No te importa que sea menor? Obvio que me importa, me gustan más chicas, nunca estuve con una de 15", habría escrito Jiménez.

Ante la repercusión pública, Bournemouth emitió un comunicado confirmando que el futbolista no será tenido en cuenta mientras avanza la investigación. "Por consiguiente, Álex no estará en la convocatoria para el partido de la Premier League de mañana contra el Fulham y el club no hará más comentarios al respecto por el momento", expresó el club inglés, mientras busca esclarecer la autenticidad de los mensajes y analizará posibles medidas disciplinarias.

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Jiménez, nacido en Leganés en 2005, es considerado una de las grandes promesas españolas de su generación. Formado en las formativas del Real Madrid, fue transferido al Milan en 2024 y luego recaló en el Bournemouth , donde rápidamente se ganó un lugar como titular habitual.

En la actual temporada disputó 31 partidos y hasta había despertado interés, nuevamente, en el Real Madrid, que pensaba en reforzar el lateral derecho. Sin embargo, el escándalo extra futbolístico puso en pausa su presente y abrió un escenario de incertidumbre sobre su futuro inmediato.