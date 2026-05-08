Atento River: Lautaro Rivero está en la órbita de la Roma

Según consignan varios medios italianos, la Roma está fuertemente interesada en la contratación de Lautaro Rivero y envió a dos emisarios a seguir al defensor de River.

Diversos sitios europeos aseguran que el interés es tan concreto que el equipo italiano está considerando la posibilidad de realizar una oferta que oscila entre los 15 y los 20 millones de euros.

De todos modos, todavía no hubo contactos formales entre dirigencias y la Loba seguirá evaluando alternativas en esa posición.

A sus 22 años, Rivero transita su primera temporada como titular en el club. Debutó este año en la Selección Argentina (jugó en el 6-0 amistoso ante Puerto Rico) y se mantiene como uno de los pilares del equipo de Eduardo Coudet.

Con contrato hasta diciembre de 2029, la cláusula de rescisión del futbolista con el Millonario es de 100 millones de dólares.