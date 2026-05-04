River hoy: Coudet mete mano y habrá varios cambios frente a Carabobo por Copa Sudamericana

Eduardo Coudet mandó un mensaje tras la tremenda derrota de River Plate ante Atlético de Tucumán, en el Monumental, por el reprogramado de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. "El Chacho" dijo que fue el peor partido desde su llegada y expuso el enojo con varios de sus dirigidos a los que parece "no llegarles el mensaje".

En el Millo no hay mucho tiempo para el lamento ya que este jueves debe jugar un partido clave ante Carabobo, en Venezuela, por la fecha 4 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026.

Teniendo en cuenta lo sucedido ante el Decano, Coudet planea meter varias modificaciones, teniendo en cuenta que siguen de baja Fausto Vera y Sebastián Driussi, para este duelo clave pensando en la clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.



Una de las principales dudas pasa por quién será el acompañante de Facundo Colidio. Prácticamente descartado Agustín Ruberto por bajo nivel, los que pelean palmo a palmo son Maximiliano Salas y Joaquín Fleitas.

La probable formación de River ante Carabobo por Copa Sudamericana

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Kendry Páez o Juan Fernando Quintero, Juan Cruz Meza; Maximiliano Salas o Joaquín Freitas y Facundo Colidio.