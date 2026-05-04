Más problemas para Racing: Costas pierde a un titular para el cruce de playoffs ante Estudiantes

Sobre llovido, mojado. En medio de un presente muy flojo en lo futbolístico, Racing debe jugar entresemana por la Copa Sudamericana y, luego, medirse ante Estudiantes por los playoffs del Torneo Apertura 2026. Y para ese encuento, Gustavo Costas pierde a una pieza clave del equipo.

Se trata de Baltasar Rodríguez, quien llegó a la quinta tarjeta amarilla y se ausentará en el compromiso de octavos de final. El mediocampista fue amonestado a los 32 minutos del primer tiempo ante Huracán, por lo que el DT deberá buscar su reemplazo y cambiar a uno de los integrantes de la mitad de cancha.

El mediocampista lleva acumulados 571 minutos de acción divididos en 12 partidos y ayer, al momento de ser sustituido, lo reemplazó Gonzalo Sosa, un juvenil de 21 años. Sin embargo, habrá que esperar qué decide Gustavo Costas a la hora de definir quién ocupará su lugar ante el difícil Estudiantes.

También hay preocupación por la salida de Ezequiel Cannavo, quien debió abandonar el terreno de juego tras un fuerte dolor muscular. Con este panorama, y con Gastón Martirena aquejado por un esguince acromioclavicular izquierdo sufrido en el compromiso ante Caracas por Copa Sudamericana, Costas podría sumar un nuevo dolor de cabeza.



