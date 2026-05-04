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Alivio en River: Coudet recupera a dos figuras claves para los playoffs del Torneo Apertura 2026

La derrota ante Atlético Tucumán ya es historia y el "Millonario" está enfocado en el mano a mano, donde podrá contar con dos jugadores muy importantes.

Redacción Depo

Hay que dar vuelta la página y enfocarse en lo que viene. Eso lo tienen claro en River de cara a los playoffs del Torneo Apertura 2026, donde otra mala tarde como contra Atlético Tucumán lo dejará con las manos vacías. Por lo pronto, Eduardo Coudet recibió buenas noticias ya que recupera a dos futbolistas claves en el equipo.

Uno de los que vuelve es Fausto Vera, quien disputó más de 1.000 minutos en 12 partidos hasta sufrir un esguince de rodilla ante Carabobo por la Copa Sudamerica, previo al Superclásico ante Boca. Desde entonces, el "Chacho" probó distintas alternativas en ese puesto, aunque ninguno logró consolidarse junto a Aníbal Moreno.

Ante esta situación, el regreso de Vera aparece como una solución inmediata en una zona delicada como lo es la mitad de cancha. Todo indica que podría sumar rodaje en la Copa Sudamericana para llegar con ritmo al cruce de octavos del campeonato doméstico, considerado como el objetivo inmediato del semestre.

La otra vuelta es la de Sebastián Driussi, quien sufrió un desgarro grado 3 en el isquiotibial derecho a poco de empezado el partido ante Boca. Sí hay que tener en cuenta que, debido a las repetidas lesiones que sufrió desde su vuelta, requiere mayor cautela por su historial físico.

Por eso, Coudet analiza su vuelta con cuidado para evitar recaídas. Si bien comenzará a entrenarse con normalidad y a la par de sus compañeros, su presencia desde el arranque recién podría darse el próximo fin de semana, aunque no se descarta que tenga algunos minutos en la Copa Sudamericana para ganar roce.

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