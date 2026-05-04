Barcelona cambia de objetivo: se enfría lo de Alessandro Bastoni y va por Cristian Romero

El Barcelona ya empezó a mover fichas de cara al próximo mercado de pases luego de su eliminación en la UEFA Champions League, donde cayó en cuartos de final ante el Atlético de Madrid.

El entrenador Hansi Flick fue claro con la dirigencia: quiere reforzar la zaga central y la delantera con nombres de jerarquía. Entre los apuntados aparecían Julián Álvarez y Alessandro Bastoni.

Según medios como Mundo Deportivo y Sport, el Barça había avanzado fuerte por el defensor del Inter de Milán, incluso con cifras ya discutidas para cerrar la operación tras el final de la temporada.

Sin embargo, cuando el acuerdo parecía encaminado, surgió un cambio inesperado. De acuerdo a La Gazzetta dello Sport, Bastoni decidió quedarse en Italia.

La reciente consagración en la Serie A fue clave en su decisión. El defensor, de 27 años, considera al Inter como su casa y quiere revancha internacional tras las finales de Champions perdidas en 2023 y 2025.

El Barcelona apunta a Cristian Romero

Ante este escenario, el culé cambió su búsqueda y puso el foco en Cristian Romero, actualmente en el Tottenham Hotspur.

El central argentino aparece como una oportunidad de mercado, en medio de tensiones con la dirigencia del club inglés. Incluso, también habría sido sondeado por el Real Madrid y el Manchester United.

La intención del conjunto catalán es que Romero se convierta en una pieza clave en la defensa y forme dupla con Gerard Martín en el nuevo proyecto de Flick.

El futuro de "Cuti" Romero en Tottenham

Romero dejó señales claras en redes sociales sobre su malestar con la dirigencia del Tottenham, lo que alimenta las versiones de una salida en el próximo mercado.

Con contrato vigente pero relación desgastada, todo indica que el defensor argentino podría cambiar de aire antes de la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.