"Cuti" Romero, en la mira de Barcelona y Real Madrid: su futuro tras el Mundial 2026

El nombre de Cristian Romero vuelve a sonar con fuerza en el mercado europeo. El defensor campeón del mundo con la Selección Argentina es seguido de cerca por Barcelona y Real Madrid de cara al período de transferencias posterior al Mundial 2026 de la FIFA.

Según informó el medio español Sport, el conjunto catalán tiene como prioridad la contratación de Alessandro Bastoni, actual zaguero de Inter de Milán. Sin embargo, en caso de no avanzar en esa negociación, Romero aparece como la principal alternativa para reforzar la última línea.

El presente del cordobés en Tottenham Hotspur también influye en su posible salida. El equipo londinense atraviesa una temporada complicada en la Premier League, donde lucha por evitar el descenso, y además sufre la baja del argentino por lesión, una situación que podría condicionarlo de cara a la próxima Copa del Mundo.

No es la primera vez que Romero es vinculado con el Barcelona. En 2021, cuando jugaba en Atalanta, fue recomendado por Lionel Messi como posible refuerzo del club catalán. "Que Messi piense en mí como compañero es algo impresionante", había declarado tiempo después.

Desde su llegada en 2022 a Tottenham, el ex Belgrano acumula más de 150 partidos y se consolidó como una pieza clave tras sus pasos por Juventus y Genoa. Ahora, su futuro podría marcar su primera experiencia en LaLiga, en medio de una puja entre dos gigantes de España.

En paralelo, el interés de los clubes no se limita a Romero. Real Madrid también evalúa la posibilidad de sumar a Lionel Scaloni como entrenador tras el Mundial, mientras que FC Barcelona sigue de cerca a delanteros como Julián Álvarez y Lautaro Martínez para reforzar su plantel.