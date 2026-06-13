Atento, Scaloni: el DT de Austria tomó una medida terminante a semanas del duelo con la Selección Argentina por el Mundial 2026

Si bien el Mundial 2026 ya comenzó, la Selección Argentina no inició su participación en el Grupo J. En ese sentido, uno de sus rivales tomó una importante decisión en las últimas horas.

Se trata de Austria y más precisamente, de su entrenador, Ralf Rangnick, quien decidió renovar el contrato y continuará en el cargo hasta mediados de 2028.

Durante las últimas semanas, el estratega alemán de 67 años era el principal apuntado para tomar las riendas del Milan. Sin embargo, llegó a un acuerdo con los dirigentes del seleccionado europeo y despejó las dudas antes de iniciar la Copa del Mundo.

"Con este acuerdo, el futuro deportivo de la selección nacional queda claro de cara al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Bajo la dirección de Ralf Rangnick, la selección austriaca ha experimentado un desarrollo excepcional tanto dentro como fuera del terreno de juego en los últimos años y se ha consolidado en el panorama internacional", expresó la Federación Austriaca de Fútbol (ÖFB) mediante un comunicado.

Desde su asunción en junio de 2022, Rangnick dirigió 45 partidos al Das Team, de los cuales obtuvo 27 victorias, ocho empates y 10 caídas. Además, llegó a los octavos de final de la Eurocopa 2024.