Marcos Senesi llegó a Kansas y se sumó a la Selección Argentina para jugar el Mundial 2026: "El sueño de..."

Cuando parecía que nuevamente se iba a quedar con las ganas, Marcos Senesi fue citado a último momento por la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026 a raíz de la lesión que dejó afuera a Leonardo Balerdi.

En ese marco, y tras llegar a Estados Unidos, el flamante zaguero central de Tottenham se mostró exultante y aseguró que jugar una Copa del Mundo es "el sueño de cualquier chico".

"Jugar un Mundial es todo, el sueño de cualquier chico cuando arranca a jugar a la pelota en el barrio", afirmó.

"JUGAR LA COPA DEL MUNDO ES TODO, ES EL SUEÑO QUE CUALQUIER CHICO TIENE" %uD83D%uDDE3%uFE0F%uD83E%uDD79



%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Marcos Senesi, en su llegada a Kansas para disputar el #MundialEnDSPORTS con Argentina.#DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/OqMIvcQUvj June 13, 2026

Por otra parte, el defensor de 29 años no dejó pasar la oportunidad de mandarle un mensaje de respaldo a Balerdi.

"Lo primero es mandarle un abrazo grande al Flaco, que está en una situación muy difícil. Le deseo que tenga una pronta recuperación", subrayó.

"QUIERO MANDARLE UN ABRAZO AL FLACO, ES UNA SITUACIÓN DIFÍCIL" %uD83E%uDEC2%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7



%u25B6%uFE0F Marcos Senesi arribó a la concentración de la Selección Argentina en el #MundialEnDSPORTS.



%uD83E%uDD15 Fue convocado por la lesión de Balerdi.#DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/dPLNliihHI — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

Además, el surgido en San Lorenzo resaltó que se encuentra "realmente feliz" por tener esta chance y adelantó que su objetivo será aprovecharla al máximo posible.

"El objetivo ahora es aprovechar la oportunidad al máximo. Estoy muy contento, realmente feliz con esta chance", concluyó.

Senesi, que viene de tener una gran temporada en Bournemouth, ya se sumó al resto de la delegación en Kansas y este sábado completó su primer entrenamiento bajo las órdenes de Lionel Scaloni.