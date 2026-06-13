Mundial 2026: con Brasil y Marruecos como duelo estelar, estos son los partidos del sábado

La Copa Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México sigue su ritmo acelerado con tres partidos en la jornada de este sábado y otro en la madrugada del domingo, que tiene su "plato principal" en el choque entre Brasil y Marruecos a las 19.

Los otros encuentros de las jornada serán Qatar frente a Suiza a las 16 en la ciudad de San Francisco, Haití versus Escocia a las 22 en Boston y la 1 del domingo, Australia y Turquía en la ciudad canadiense de Vancouver.

Sin lugar a dudas, el choque entre sudamericanos y africanos es el saliente de la jornada, ya que podría definir quién gana el grupo C, según los primeros indicios. El partido se jugará en el MetLife Stadium (New Jersey), un recinto con capacidad para 82.500 espectadores y con el arbitraje del esloveno Slavko Vini.

Previamente, a las 16, chocarán por el Grupo B Qatar ante Suiza (nunca se enfrentaron en una cita ecuménica) en el San Francisco Bay Arena (71.139 espectadores) de dicha ciudad, y será arbitrado por el hondureño Saíd Martínez.

A partir de las 22 de este sábado, se medirán Haití (vuelve al mundial tras 52 años) con Escocia (nunca pasó a octavos de final) quienes pertenecen al Grupo C, donde están Brasil y Marruecos. El cotejo se realizará en el Gillette Stadium (65.878 espectadores) de la ciudad de Boston y dirigido por el árbitro argelino Mustapha Ghorbal.

Finalmente, a la 1 del domingo jugarán Australia y Turquía en el Estadio BC Place de Vancouver (54.500 espectadores) por el Grupo D (junto a Estados Unidos y Paraguay), y con el arbitraje del peruano Kevin Ortega.



