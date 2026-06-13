Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

FÓRMULA 1

Franco Colapinto terminó 14° en la práctica libre del Gran Premio de España

El piloto de Mercedes George Russell marcó el mejor tiempo de la última práctica libre, en tanto, el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completaron los tres primeros puestos en Barcelona.

Gabriel Arias
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Se llevó a cabo la práctica libre 3 del Gran Premio de Barcelona, en la cual el piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó en el puesto 14. En tanto, desde las 11 de este sábado se realizará la clasificación para la carrera que tendrá lugar a las 10 del domingo.

George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo de la última práctica libre y confirmó el fuerte posicionamiento antes de la clasificación. El australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completaron los tres primeros puestos.

Por otra parte, la escudería francesa tuvo una sesión para el olvido, ya que a pesar de las interrupciones por bandera roja y las constantes visitas al pitlane, Pierre Gasly logró finalizar 13°, apenas por delante del argentino, que cerró la práctica en el 14° puesto.

¿Qué pasó el viernes?

Luego de un viernes de trabajo intenso en el circuito de Montmeló, Colapinto llegaba al sábado con expectativas moderadas. En la segunda tanda de entrenamientos finalizó en el 15° puesto, registrando un tiempo de 1m17s051 en su mejor vuelta, tras completar 30 giros y utilizar diferentes configuraciones de neumáticos y cargas de combustible.

Finalmente, la escudería francesa no presentó actualizaciones significativas para este fin de semana, por lo que el objetivo principal fue recopilar información para optimizar el rendimiento del Alpine A526.

Colapinto se enfocó en evaluar el desgaste de los neumáticos y en brindar datos clave para que los ingenieros definan la estrategia tanto para la clasificación como para la carrera del domingo.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo
Noticias

A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo

3
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

4
Katy Perry, Anitta, LISA y más: todos los artistas del show inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos
Noticias

Katy Perry, Anitta, LISA y más: todos los artistas del show inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos

5
El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026
Noticias

El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026

Últimas noticias de Fórmula 1