Franco Colapinto terminó 14° en la práctica libre del Gran Premio de España

Se llevó a cabo la práctica libre 3 del Gran Premio de Barcelona, en la cual el piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó en el puesto 14. En tanto, desde las 11 de este sábado se realizará la clasificación para la carrera que tendrá lugar a las 10 del domingo.

George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo de la última práctica libre y confirmó el fuerte posicionamiento antes de la clasificación. El australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completaron los tres primeros puestos.

Por otra parte, la escudería francesa tuvo una sesión para el olvido, ya que a pesar de las interrupciones por bandera roja y las constantes visitas al pitlane, Pierre Gasly logró finalizar 13°, apenas por delante del argentino, que cerró la práctica en el 14° puesto.

¿Qué pasó el viernes?

Luego de un viernes de trabajo intenso en el circuito de Montmeló, Colapinto llegaba al sábado con expectativas moderadas. En la segunda tanda de entrenamientos finalizó en el 15° puesto, registrando un tiempo de 1m17s051 en su mejor vuelta, tras completar 30 giros y utilizar diferentes configuraciones de neumáticos y cargas de combustible.

Finalmente, la escudería francesa no presentó actualizaciones significativas para este fin de semana, por lo que el objetivo principal fue recopilar información para optimizar el rendimiento del Alpine A526.

Colapinto se enfocó en evaluar el desgaste de los neumáticos y en brindar datos clave para que los ingenieros definan la estrategia tanto para la clasificación como para la carrera del domingo.